【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6438 迅得，再創波段新高啦。)

今天大盤一度下跌 76 點，不過多頭奮力守住、並扭轉乾坤。終場大盤下跌 18 點，以 11147 點做收，量能為 1359 億元。

重點持股報告。

<持股不多，但是都蠻強的唷。>

(8069 元太、6213 聯茂) 續抱。

(6257 矽格) 股價再創收盤新高囉。

(3443 創意) 今天又大漲 18.5 元囉，創下收盤新高啦。

(6438 迅得) 今天盤中大漲 7%，股價創下波段新高囉。

(很多股票中途都有遇到震盪，但是系統沒有破，操作上就不用擔心，續抱即可。結果今天的結果都蠻不錯的唷。)

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8069 元太、6438 迅得、6213 聯茂、6257 矽格、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)