•新零售已形成新的形態，具有四大特徵：一是高體驗，與消費者互動，在娛樂中增強體驗；二是大數據，以數據驅動業務，推進個性化消費；三是全渠道，線上線下全渠道營銷，多種渠道一體化運作；四是國際化，內外銷聯動，全球化發展。



•對於流程管理應有新的認知，管理需要流程，沒有流程無法確保工作質量。對流程作用的發揮要有新的要求，在流程設置中，要保留一定的彈性，可以設置一個區間和數量段，在流程的執行中，要有靈活性，避免過度剛性，特別是流程應服從用戶需求。



•自動化與智能化有重大區別，自動化是業務驅動，為孤立系統；智能化是數據驅動，為互聯繫統，兩者不在同一維度體系。如交通中的紅綠燈，單一紅綠燈是自動化，仍為信息孤島，眾多紅綠燈的互聯互通，才是智能化，形成暢通的“綠波帶”



•人工智能是逐步演進發展的，如機器人的演進路徑：1.0機器人為邏輯智能，能計會算；2.0機器人為感知智能，能聽會看；3.0機器人為認知智能，能學會懂。隨著人工智能的不斷發展，具有情感意識的機器人將會產生。

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