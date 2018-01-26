三重地表無敵3房，坐享城市新未來

冠德品牌口碑發威！冠德建設三重第六座作品【冠德天晴】公開即熱銷，好成績源自深耕三重十年，深受在地人信任的雙上市品牌實力；「豪宅規劃、親切價格」的超高 CP 值，結合日系住友制震打造出 0 雨遮、戶戶邊間高採光 3 房優質產品；加上立地市中心，占地 2.6 萬坪果菜批發市場前方第一排，在都更計畫逐步實踐下，地段潛力備受期待，引發成績可觀的卡位潮。

冠德三重新作【冠德天晴】，公開短短數月銷售已破六成

未來都更商城第一排，繁榮前景優先享受

發展飽和的舊市區難有大規模更新計劃，與其勉強選擇不實住的迷你小宅，不如放眼真正具增值力道的嶄新地段，而即將轉型的果菜批發市場，將以行政、商場、住宅之複合式規劃，蛻變為超越大阪梅田的 Grand Front Osaka 巨型商城，屆時勢必成為三重最大也最具指標性的城市地標，地段價值隨之水漲船高，明日之星眾所期待。

三重未來商城第一排，同時坐擁九樂生活圈豐沛生機

熱銷倒數開工在即，把握機會搶佔市心 VIP 席

被稱為「三重地表最高 CP 值」的【冠德天晴】，以超越重新大道名邸【冠德天驕】、635 坪的基地尺度，並大方退縮百坪庭園，奢侈保留寬闊綠意，區域稀有的產品規劃，加上戶戶邊間陽光 3 房、開窗就能欣賞無價景觀，並優先實行「雨遮不計坪不計價」，在開工前自備 130 萬起就能輕盈入主，讓值得最好的三重兒女們，長長久久、住好住滿。

面面俱到邊間陽光三房，強大的格局規劃相當實住

【冠德天晴】

預約專線：(02)8981-9888

接待會館：新北市三重區中正北路 88 號

個案官網：http://www.broshood.com/pr2/

來源：《住展雜誌》 430 期

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