竹北聚富聚落頂級客最愛 南向水岸大宅層峰自住首選

根據財政部公布全台縣市村里所得總額統計，新竹縣市均所得居全台前 3 名，包辦高所得村里前 14 名，6 個里在新竹市東區、8 個里在竹北市。竹北市臨近新竹科學園區，使竹北頂級住宅受到竹科企業主喜愛；加上竹北重劃區有嶄新街廓、高鐵特區 20 餘座公園高綠覆率，吸引頂級客層移居竹北，形成高科技聚富聚落。

春福機構與海悅廣告團隊，首度攜手傳奇鉅作，開啟竹北頂級住宅市場新局。春福機構傾注 36 年經驗，打造竹北首席水岸大宅 -「大觀自若」全新落成！正對頭前溪第一排，270 度山河環景，2276 坪四面臨路南向地王，133 米超大面寬街廓，打造凌空近百米 26 層雙塔地標，已吸引許多竹科企業主與層峰領袖慧眼入主。

竹北重大建設正進行中，行政院前瞻基礎建設 200 億大新竹輕軌計畫，將串連竹北生活圈、竹北高鐵站、新竹科學園區、新竹市舊城區等四大核心區域，打造新竹與竹北共榮圈。竹北兩大醫療園區正興建中，新竹生物醫學園區，以台大醫院生醫分院為基礎，塑造台灣國際級生醫中心；及新竹縣健康產業園區中國醫藥大學新竹附設醫院，未來將提供完善醫療照護服務。

竹北亞太美國學校即將招生，提供竹科企業主子女接軌國外名校教育；還有台科大國際書院、停 6、停 9BOT 等開發案進行中；暐順經貿大樓 6+PLAZA 廣場已試營運，竹北大遠百商場已動工，滿足竹北頂級客層對時尚購物，美食餐廳所需。

「大觀自若」規畫 7.2 米錯層大陽台，置身山水大境；888 坪豐富公設會館，雙

電梯獨立玄關梯廳， 146 坪總裁大戶，一層一戶尺度超乎想像，百戶層峰領袖聚首。竹北最美的建築家宴，誠摯邀您眼見為憑。

146 坪南向大宅︱山河無限水岸第一排︱ 2276 坪四面臨路地王

接待會館：竹北市興隆路三段 195 號

貴賓專線：03-550-6668

建築代銷：海悅廣告股份有限公司

來源：《住展雜誌》 430 期

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