【TpGS 18】電玩展玩家區首日大批玩家塞爆世貿

「2018 台北國際電玩展」 B2C 玩家區於今（26）日登場，雖然表定上是 10 點開幕，不過一早就有大批玩家守候在世貿一館外，就是為了能可以早點進場參與這場電玩盛會。



▲排隊人潮占滿整個走道。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）



▲ 10 點開放入場後玩家開始進場。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）

家用主機龍頭 PlayStation 也在今日舉行開幕典禮，台灣索尼互動娛樂（SIET）總經理江口達雄一身賽車手裝登場，為 PS 開幕典禮揭開序幕。江口達雄表示，本次台北電玩展 SIET 邀請到眾多電玩製作人與玩家近距離作舞台接觸，分享最新的電玩資訊。



▲SIET 總經理江口達雄扮演賽車手登場。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）



▲SIET 主打標語「WE ALL PLAY」（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）



▲知名遊戲製作人小島秀夫也特別拍攝影片獻給台灣玩家。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）



▲PS 舉辦開場儀式。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）

其他還有像是 UBISOFT、台灣萬代南夢宮娛樂、 SEGA 、《神魔之塔》、《闇影詩章》等眾多遊戲攤位也於今日正式開幕，迎接大批玩家們試玩、體驗。



▲進場後會場內湧入大批玩家。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.26）

2018 台北國際電玩展 B2C 玩家區即日起至 29 日於世貿一館登場，開放時間為早上 10 時至下午 6 時為止。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』