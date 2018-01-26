受惠中國產業自動化落實 上銀本季業績可望創同期新高

上銀 (2049-TW) 受惠中國各產業自動化逐步落實，價量齊揚，毛利率往正向發展，法人預估，上銀本季業績可望再創同期新高。

受惠市場需求續增溫，上銀去年 12 月營收再創單月新高，且去年全年合併營收也改寫歷史新猷，法人預估，上銀去年全年獲利將挑戰賺超過一個股本。展望本季，法人預估，上銀本季業績可望再創歷年同期新高，甚至有機會寫下單季營收第 3 高的紀錄。

展望今年，上銀指出，目前產業需求熱絡，尤其半導體與面板大廠都在擴充產能，並開始尋求新供應來源，智慧製造對關鍵元件需求量更是相當大，且中國在十九大後，對環保與生態環境更加重視，產業加速升級，有助於推升關鍵元件需求，目前看來產業發展狀況相當不錯。

據了解，目前上銀接單依然處於飽和狀態，仍然靠新產能的擴充來支援出貨，並持續調整訂單狀態，附加價值較低的訂單近來已陸續到期，並重新議價調整，目前滿單狀況持續至明年上半年，且訂單能見度已到明年下半年。

預期上銀滾柱螺桿交貨期為 4 個月至 6 個月、線性滑軌拉長到 4 個月到 8 個月，而單軸機器人交期則拉長為 4 個月，由於接單已飽和，但產能仍不足、交期逐漸延長，目前當務之急是如何有效分配產能。

受惠旗下產品價格上漲，出貨量也增加，上銀今 (26) 日股價相對大盤強勁，盤中大漲 4.7%，最高一度衝上 377 元，創 2014 年 7 月以來新高，