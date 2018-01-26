〈台北國際電玩展〉鎖定企業及專業玩家 Vive Pro登台亮相 預計上半年開賣

宏達電 (2498-TW) 連續 3 年參展台北國際電玩展，規模年年擴大，今年才剛在 CES 發表的 Vive Pro 也首度在台灣亮相，展場內人潮擠爆排隊等著體驗。HTC 虛擬實境新科技部門副總經理鮑永哲今 (26) 日指出，Vive Pro 鎖定企業及專業玩家，預計在上半年全球開賣，今年在新品加入下可望推升 Vive 家族有明顯的成長。

鮑永哲表示，根據內部針對 1000 名消費者進行的問卷顯示，有 89% 表示解析度及分辨率是影響購買與否的重要原因。故 Vive Pro 的解析度較前代的 Vive 提升 78%, 且 ppi 達 615，在包括教育、醫療等的內容中，需要更清楚的文字解析度，因應企業的需求，Vive Pro 可以提供更清楚的解析度，讓文字可以清楚的看見，另外，在視覺及聽覺上也有大幅的改善。

HTC 虛擬實境新科技部門副總鮑永哲 (左) 展示 Vive Pro。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

他指出，有 9 成受訪者認為有線較不方便，希望有更高的自由度。因此與 Intel WiGig 合作研發 VIVE 無線模組，預計今年夏天上市。

鮑永哲表示，Vive Pro 及 Vive 將有明顯的市場區隔，以一般消費者來說，Vive 的 CP 值最高，至於企業及專業玩家則可以選擇 Vive Pro，兩者在價格上會有一些差異。

以企業及專業玩家來說，價格的考量並不是最重要的，而是要能提供最高品質的產品，展場內也有銷售同捆組合，包括 Vive 虛擬實境系統、電競級個人電腦，展場價 49999 元，限量推出，但僅限現場訂購。

鮑永哲表示，今年的 Vive 家族在新品加入下，將可望有明顯的成長，Vive Pro 預計在上半年全球開賣，VIVE 無線模組則將在夏天開賣，相關的售價會在上市前公布。