橋水再度神預言？2018年全球市場將由政治主導

滙通網 14 日報導，全球最大避險基金橋水基金創辦人雷 · 達里 歐 （Ray Dalio）是為數不多的能夠在 2008 年金融危機中倖存的避險基金創始人。早在 2007 年他就有先見之明的警告了美國房地產市場即將崩潰，2008 年他又預測了美國銀行業和信貸市場的崩潰。

在 2008 年幾乎所有基金都遭受到慘痛的損失，而 Ray Dalio 手下的旗艦基金 Pure Alpha 卻獲得近 10% 的收益。在之後的幾年，這一基金獲得的收益更多，這也使得他聲名大噪。

不同於其他對手， Ray Dalio 基金並不過多關注具體選購哪檔股票，而更多的關注全球經濟宏觀趨勢，以及其宏觀影響力，而且他在這方面的預測確實一直非常準確。 那麽， Ray Dalio 對於 2018 年的預測如何呢？他是否會預言 2008 年的金融危機會重演呢？

全球經濟前景光明，但政治風險尚存

Ray Dalio 認為，目前全球經濟看起來前景光明，並且會在一段時間內持續支撐股價上漲。不過他擔憂隨著經濟加速增長，各國央行會發現很難再不觸發經濟衰退的情況下升息，也就是說，在前方確實存在一個巨大的經濟挑戰。

不僅如此，他認為目前的關注重點不再是「宏觀經濟」的好壞與否，而在於一個大部分富翁們傾向逃避的話題——收入不均的情況惡化。更具體地說，他認為目前貧富差距已經擴大到不同階層的人已經生活在不同狀況的 「 經濟體 」 中。儘管精英階層似乎生活在經濟擴張的環境中，但底層的 60% 甚至 80% 民眾其實已經生活在衰退的經濟環境中。

他認為這樣的差距導致的衝突會不僅僅發生在經濟層面，而且可能在政治層面也發生衝突，而這樣的政治衝突將在 2018 年及以後成為主導市場的關鍵。

Ray Dalio 說：目前在通貨膨脹、經濟增長和利率方面已經不再有那麽多不確定性，所以未來對於宏觀經濟來說更大的影響因素就變成了政治。過去全球經濟由央行政策主導，但現在和未來不再是這樣了。他還補充道，現在投資者該關注的不再是美國聯準會的措辭，而是接下來法國和英國可能舉行的大選，或者英國的反對黨黨魁科爾賓會對英國政局有何影響。

民粹主義四起，為全球未來埋下隱患

Ray Dalio 建立了一套複雜的算數模型，來計算政治衝突發展及其對市場的影響建立。而令人擔憂的是，根據他的模型來看，從 2010 年至 2017 年民粹主義候選人奪取政權的可能性從 7% 提高至 35%。而這樣的漲幅在過去的歷史中僅出現過一次，就是在 20 世紀 30 年代第二次世界大戰前夕。

那麽，這樣的趨勢是意味著將會發生戰爭？他回避了這一話題，不過也承認稱他不能預見任何因素能改變這一趨勢，而且電子技術的發展使得就業減少，同時全球債務水平增加，就更加加速了這一趨勢。

他說：「我預測目前暫時不會重現像 2008 年時那樣的債務危機，但隨著全球金融狀況不斷收緊，底層的 60% 甚至更多的人都會受到傷害。」