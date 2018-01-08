小米IPO估值傳2000億美元 相當於半個阿里巴巴

新浪科技今 (8) 日報導，據悉，小米公司董事長雷軍於 2017 年 11 月與投行進行接觸，小米可能在 2018 下半年上市。報導稱，小米估值達 2000 億美元；不過，小米對上述說法，不予置評。

媒體報導，接近小米高層人士宣稱，雷軍在 11 月與投行進行接觸，且雷軍同步了 2000 億美元的目標，並獲得投行認可。小米內部員工表示，上層領導已經找部分人約談，提到明年下半年會上市，但具體月份不得而知，在估值方面與外界所傳相差無幾。

鳳凰網科技報導，雖然 2000 億美元估值並沒有得到小米官方的確認，但是這個數目意味著什麽？ 根據 IT 桔子統計的截止 2017 年最後一個交易日收盤，互聯網科技領域的中概股市值情況顯示，騰訊控股 (0700-HK) 市值 31955 億元（4900 多億美元），阿里巴巴 (BABA-US) 市值 28491 億元（4378 億美元），百度 (BIDU-US) 市值 5269 億元（809 億美元），京東 (JD-US) 市值 3813 億元（586 億美元）。 也就是說，2000 億美元估值的小米，相當於 2/5 的騰訊，1/2 的阿里，2 個半百度，3 個半京東。

然而對於 IPO 傳言，雷軍也多次否認。 新浪科技報導，2016 年 3 月，雷軍在接受採訪時對於 IPO 仍舊給出了五年內不上市的表態，「我說小米不 IPO 也不合適，但小米不會為了上市而上市。」

小米董事長雷軍。(圖：AFP)

報導指出，在 2016 年的另一個活動上，雷軍甚至暗示小米 2025 年之前不會上市。 「 我們在創辦的時候就說 5 年不上市，結果到今天大家問我還是說 5 年不上市。今天我告訴大家這個謎底。其實小米這個模式，在我創辦第一天我就知道需要 15 年時間。 」

2017 年 11 月，雷軍在一次活動上再次談到了上市的話題，稱自己做企業時間比較久，不追求短期的估值。 「 我覺得我們會到業務比較舒服的時候再 IPO。 」 他認為，小米現階段的重點仍在於創新。

對於 2018 年，雷軍定下了 1 億台的出貨目標。 在出貨量的目標之外，他還提出了小米 2018 年進入世界 500 強的目標。「只要天不塌下來，我覺得 99% 的可能性能進入世界 500 強。這個聽起來很誇張，但是對於小米今天沒有那麽難做。」

在 2017 年的《財富》世界 500 強排名中，排名第 500 名的 AutoNation 公司的營收為 216.09 億美元，約合人民幣 1434 億元。這意味小米 2018 年的營收目標可能要在 人民幣 1400-1500 億元左右。