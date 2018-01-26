台灣之星網路異常影響3萬人 減收5%月租費

台灣之星在昨 (25) 日下午低訊務時段執行網路 DNS (Domain Name Server) 系統升版作業時，因廠商設定出現問題，造成從 19 時開始，少數用戶因重新開機或由飛航模式轉回正常模式等有產生新的連網行為者，會出現壅塞甚至無法連網的現象，台灣之星今日宣布，受影響人數約 3 萬人，將減收 5% 月租費，反映在下個月帳單，同時也將對廠商求償。

台灣之星指出，為提供用戶更優質的通訊品質，進行網路 DNS 系統升版作業，但因廠商設定出現異常，昨日自 19 時開始，少數用戶因重新開機或由飛航模式轉回正常模式等有產生新的連網行為者，會出現壅塞甚至無法連網的現象，但語音服務不受影響。

台灣之星說，經緊急重啟 DNS 後，已在昨日 20 時 40 分恢復連網服務，影響時間約 1 小時 40 分，影響用戶約 3 萬名。



台灣之星表示，這次網路異常雖未達法定故障 2 小時需賠償的標準，但本著以客為尊、誠信為本的經營理念，將針對當時上網受影響的用戶主動提供補償，減免 5% 月租費，同時也將對廠商求償，共同承擔責任；台灣之星強調，對受到影響的用戶，深表歉意。

台灣之星去年 12 月行動服務營收為 9.2 億元，創歷史新高，全年行動服務營收累計達 93.9 億元，年增 21%，合計去年全年總營收突破百億 122.4 億元，年增 25%； 目前 4G 基站數已達 10165 座， 4G 用戶數超過 200 萬，今年目標 EBITDA 轉正。