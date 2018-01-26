中國、俄羅斯企業獲利調升 兩國股市一個月漲逾1成

全球股市延續去年的強勢，開年的第一個月，全球 96 個國家股市中，就有 92 個上漲，觀察表現強勢的股市發現，其企業獲利也同步受到調升，顯示本波漲勢具基本面支撐，而非不理性的上漲。其中以中國 (境外)、俄羅斯每股盈餘調升幅度在 2~4 成最多，對應在股市上也都有 1 成以上的漲幅，表現最吸睛。



鉅亨基金交易平台指出，全球經濟持續復甦，且復甦優於預期下，日前 IMF 上調全球經濟成長率，預估今年及明年都可達 3.9% 的水準。而本波的復甦更是已開發市場及新興市場齊步，加上寬鬆的貨幣政策短期仍得以延續，對股市的表現也有望帶來正面挹注。

鉅亨基金交易平台針對近期表現強勢的股市指出，今年來中國股市表現亮眼，受到經濟數據的激勵，尤其 2017 年的 GDP 6.9% 的水準為近 7 年來首度加速成長，帶動中、港股市同步走升，激勵恆生國企股走勢一支獨秀，今年來累積漲幅已超過 15%。

對應在企業每股盈餘上，分析師也將恆生國企股近一季的企業獲利調升 39%，凸顯基本面的強勢。在中國基金的投資上，建議投資人可選擇由資訊科技類股主導的境外標的，參與中國的新經濟及消費升級帶來的商機。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，受到油價走強激勵的俄羅斯股市，近期也表現不俗，今年來累積上漲 11%，而俄羅斯企業獲利受調升的幅度也超過 2 成。進一步觀察，全球原油供需平衡將更快到來，可望進一步推升油價，俄羅斯股市與油價關聯度高，而目前俄股表現與油價漲幅間的差距較大，預期未來俄股仍有較大補漲空間。

朱挺豪認為，今年投資市場預期仍維持股優於債的表現，而股市方面可瞄準受惠經濟、貨幣同步走升的新興市場。尤其在新興市場基本面持續轉強下，企業獲利同步提升，自 2016 年第四季以來已連續 5 個季度正成長，今年整體企業盈餘成長更可達 26%，在強勁的基本面與企業獲利轉佳等雙重誘因，有望吸引資金持續流入，投資人可跟隨國際資金的腳步投資新興市場股票基金。

