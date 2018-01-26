弱勢美元發言踩到紅線 逼川普、財長均出面澄清

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在達沃斯世界經濟論壇上，有關「不介意弱美元」的言論，經外界解讀後，已經實際觸及各國政府與國際組織的底線，因為這可能引爆下一波匯率大戰。或許正因如此，讓美國總統川普親自上場演出逆轉，澄清美國要強大，美元也要強。

在川普「指正」之後，梅努欽周四也不忘再做解釋，他在接受《CNBC》訪問時強調，他不擔心「短期內美元疲軟」，「從長遠來看，我們從根本上相信美元的強勢。」

梅努欽澄清美元為市場決定

梅努欽指出，現在美元的水位有利也有弊，但他對美元的立場沒有改變。他說，他的看法或許和之前的財長不同，他們主張強勢美元，不過他支持的是自由和依市場匯率浮動的貨幣。

實際上，梅努欽完全不能怪罪外界的解讀，因為這符合美國近期的做法。川普努力推動美國出口，就在他與會前兩日，他才公布對太陽能及洗衣機進口的新關稅政策。美元也隨著政策風向下挫，在梅努欽「不介意弱美元」發言之後，美元指數最低來到 88.48，續寫 3 年多以來新低。

梅努欽表示，美國政府並非鼓吹貿易戰，也不是蓄意要口頭引導美元走低。他說：「我認為我對美元的評論其實很清楚，它是平衡的。而且與我之前所說的也一致，也就是我們並不擔心美元短期所處的水位。」

德拉吉憂歐元急升

相對於梅努欽因為「不擔心」美元價位而遭批，歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 則示範了該如何表述，才能不讓自己介入爭議之中。

德拉吉說：「我們不設定匯率目標，匯率對於增長和穩定很重要。」「經濟增強時匯率升高，這是無法改變的事實。我們關注通膨，這是我們的主要任務。」

不過，德拉吉依舊表達了他的憂心。他表示，歐元急升是不確定性的源頭之一，如果美國關於弱美元的談話，導致貨幣發生變化，歐洲央行將需要檢討其策略。

在此，德拉吉不忘向美國喊話，要求澄清言論。他說，美國相關的談話違背了之前的共識。在去年 10 月華盛頓召開的國際貨幣組織 (IMF) 會議上，各國承諾，不進行競爭性貨幣貶值，不以競爭為目的設立匯率目標。

梅努欽說法恐引匯率戰

IMF 也同意，「弱勢美元說」問題很大。總裁拉加德 (Christine Lagarde) 建議，梅努欽應該澄清他的發言，「美元是與所有貨幣浮動的貨幣，價值是由市場決定的，而這也是美國政策的基本原則。」

法國農業信貸銀行策略師 Valentin Marinov 在寫給客戶的報告中說，梅努欽的發言，可說是 1990 年代中期，柯林頓政府財政部長 Robert Rubin 「強勢美元說」之後，最具突破性的發言。政府偏好美元疲軟的聲音，無可避免將增加全球貨幣戰爭的風險。