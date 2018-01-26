川普親自「糾錯」：別誤會美財長 我希望美元強勢

在美國財長的美元走軟利多論震驚市場後，川普親自出場，他說美國經濟會再度強大，美元也要強。

當地時間 25 日本周四，接受 CNBC 專訪時，川普表示：「美元會越來越走強，最終我希望看到強勢美元。我們的國家會在經濟方面再次強大，其他方面也是。」

對於本周三被市場解讀為美國財長姆努欽支持美元走軟的言論，川普說，姆努欽的評論「被斷章取義」了。

川普上述表態後，美元應聲回漲，美元指數重又站上 89 關口，跌幅迅速收窄，不到十分鐘從 0.3% 以上跌幅收窄到 0.1% 左右。約半小時後，盡數抹平跌幅，漲逾 0.3%。

華爾街見聞此前提到，姆努欽周三的美元走軟有利於美國貿易言論震驚市場，美元指數當天跌 0.8%，創 10 個月來最大單日跌幅，創 2014 年 12 月以來新低。

在本周三跌破 90 大關後，美元指數在周四亞洲交易時段即失守 89 關口。歐洲央行行長德拉吉新聞發布會以前，姆努欽澄清，近來的言論並不代表他在美元立場上的轉變，只是與總評論強勢美元的往屆財長略有不同。他還說：「長遠來看，我們希望美元強勢。」

姆努欽講話後，美元曾短線反彈，但德拉吉講話未能改變市場對該行收緊貨幣的預期，美元恢復跌勢， 一度跌至 89.50 左右，一日內再創逾三年新低。

美元走軟利多論被群批

華爾街見聞此前提到，全球最大對沖基金橋水基金的創始人達利歐（Ray Dalio）周四發文反駁姆努欽的弱勢美元利多美國經濟利多言論。

達里奧寫道：「貨幣貶值…… 對於持有以美元計價的資產的人以及以美元計價的債務的人來說，是一項隱形稅收。」 他認為，包括美元在海外購買力下降在內，美元貶值的主要影響對目前的美國經濟沒有任何好處。

此外，周四稍早，歐洲央行行長德拉吉也在達沃斯論壇的一場新聞發布會上暗示，是姆努欽的言論導致歐元近日走強。他指出，此種言論違反了長期以來為了防止貨幣戰爭而設立的國際協議。

『新聞來源／華爾街見聞』