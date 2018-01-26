美國成原油出口大國 所伴隨的諸多黑暗面

美國目前每天的原油產量接近千桶，若維持此開發速度，美國在今年年底，將可擊敗石油出產大國俄羅斯與沙烏地阿拉伯，成為全球最大的石油生產國，《彭博》專欄作家 Javier Blas 認為，這將帶來地緣政治惡化與環境破壞等黑暗面。

地緣政治與外交

美國成為石油生產大國對自身是有利的，可是對於沙烏地阿拉伯和俄羅斯來說，代表著他們的勢力消退，外交談判能力降低，因為美國對他們的依賴降低。此外，OPEC 在制定石油限產規範時，會員國可能更難達成協議，但若停止限產，油價將面臨下跌風險。

生態環境影響

川普的能源計畫，顯然不是把生態放在首位，新能源計劃大幅開放海域，進行離岸勘探，同時，政府在 40 年來首度同意，開放北極國家野生動物保護區鑽探。

許多沿岸的州政府官員表示，若不幸發生漏油事件，則將對旅遊業帶來影響，以及破壞脆弱的沿海環境，佛羅里達州政府，已提交申請不進行石油探勘活動。

若產量提升將拉低石油價格，這對再生能源業來說是不利的，通常在石油價格高漲時，市場對再生能源的需求會提升。

美國崛起

在 2014 年時，沙烏地阿拉伯為了擊垮競爭對手，說服 OPEC 其他會員國將產量限制移除，因此大幅生產原油，石油價格從每桶 100 美元高點，跌至每桶 40 美元，希望這樣能讓其他原油生產商破產，他們的確擊退了一些，但大部分的公司拒絕屈服。

這些公司反而更大量借款投資至鑽探，在同時致力於削減成本，而在 2016 年，殺 OPEC 與俄羅斯開始限制產量，美國反而在這時悄悄崛起，WTI 原油價格，從 2016 年 2 月的每桶 26 美元升至現在每桶約 65 美元。

美國原油進口下降

在 2017 年 10 月，美國的原油和經提煉過後的油品進口量下降到每天 250 萬桶以下，這是官方從 1973 年收集數據以來，最低的水平。在 10 年前，美國每天的淨石油進口量超過 1200 萬桶。