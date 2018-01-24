石油再見 沙烏地阿拉伯未來經濟成長將另尋靠山

沙烏地阿拉伯的官員表示，該國目前已邁向「後石油時代」，未來國家的經濟成長，將更依賴巨型都市 (megacity) 的發展而不是石油，目前已有數個城市在興建中，分別著重於娛樂、經濟、金融、觀光、知識與科技等領域。

舉例來說，前國王 King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud 在 2006 年成立阿卜杜拉國王經濟城 (KAEC)，為世界上第一個上市的城市，在沙特證交所以 250 億美元上市，政府期望將其打造成智慧城市，運營模式如同新創上市公司。

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據《CNBC》報導，阿卜杜拉國王經濟城執行長 Fahd al Rasheed 周二 (23 日) 表示，他們正著重於建設城市，在後石油時代，發展重心將轉向「服務經濟」，他認為沙烏地阿拉伯未來的經濟動力，將來自這些巨型都市。

而經濟體系在不再依賴石油後，變得更多樣化，沙國在 2016 年至 2017 年時，面臨一些經濟成長的困難，但 Al Rasheed 認為，情況在 2018 年應該會改善，因為政府在城市發展投入了有史以來最高的預算。

Al Rasheed 指出，在後石油時代，港口業、休閒業和建築業等領域，皆有成長，所以相信他們是在朝對的方向前進。阿卜杜拉國王經濟城含有港口，希望能因此與鄰近的國家，有更良好的貿易關係。

沙烏地阿拉伯希望藉由這些巨型都市，可改變過去以石油為主的經濟體系，沙國的全國人口預計在 2025 年將成長至 15 億，政府官員相信，紅海地區將有潛力成為全球經濟的主要成長動力。

能源部長 Khalid al Falih 表示，該國已經在經濟層面進行「轉型」，他說：「我們給投資者的訊息為，國家正在進行轉變，而我們對於改變是認真的，是全面性的變革。」