分析員﹕港股高開 惟三萬三或遇阻力

美國股市再次高收，道瓊斯指數又創下新高，市場人士預期，今日大市將會高開，惟當心大市在反彈過後仍要繼續調整。

道指收市報26393點，升141點或0.5%，標準普爾指數收市報2839點，升2點或0.1%，納斯達克指數收市報7411點，跌4點或0.1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7616點，跌28點或0.4%，德國DAX指數收市報12398點，跌116點或0.9%，法國CAC指數收市報5481點，跌14點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別發展，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報86.18元，較本港收市價高0.8%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報82.68元，較本港收市價高0.2%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.83元，較本港收市價低0.5%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.3元，較本港收市價低0.8%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，惟在33000點將遇上阻力，又預期大市1經過反彈後仍會下調。

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