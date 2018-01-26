英媒：做空中國輸得慘兮兮 2017年損失超過350億美元

英國《金融時報》網站 24 日報導，在 2017 年的一年裡，很多中國懷疑論者認輸了，他們遭受沉重的打擊。2017 年，做空在香港或者中國大陸上市的中資公司的投資者，損失超過 350 億美元，幾乎是他們賭注的一半。

報導指出，在 2009 年全球金融危機開始緩和後不久，對沖基金基尼科斯聯合公司領導詹姆斯 ‧ 夏諾斯認為，他找到了一個大型做空物件 -- 中國，他開始做空那些將在中國「硬著陸」情況下遭殃的公司，並且到處宣揚中國經濟中「潛藏著危險」。

夏諾斯當時說：「最能說明泡沫存在的是信貸過度，而不是估值，眼下沒有哪個國家比中國更加信貸過度。」此後，一群對沖基金經理很快跟進。

然而，許多人當初預測的債務危機和匯率崩盤都沒有成真，雖然歷經 2015 年和 2016 年的顛簸，但每一次最終都平息了下來，這些看空中國的投資者們被迫咽下苦果。

博採眾長基金公司的休 ‧ 亨德利在 2016 年轉為看多中國，但不得不在去年關閉了他的對沖基金；科連特諮詢公司的馬克 ‧ 哈特在 9 月放棄了看空中國的頭寸；護照資本公司的伯班克在 12 月關閉了他的旗艦基金。

就連夏諾斯也表示，在他開始做空中國的交易以來，現在是他做空中國的頭寸最小的時候。

FX168 財經網援引該報導說，在去年的匯率戰中，中國守住了陣地，人民幣在 2017 年反彈，外匯儲備再次增加，空頭被無情地擊潰。對很多投資者來說，大舉做空中國的押注已經被交易員們沮喪地稱為「寡婦製造者」。

從上世紀 80 年代初起就投資於中國的對沖基金老將金登資本管理公司老闆馬克 ‧ 金登感慨的表示，「許多看空中國的人士，誤解了這個國家」。

馬克 ‧ 金登說：「在所有這些噪音下，人們有時候很容易忘記中國是一個有管理的經濟體，他們所有的債務都是自己欠自己的，他們還有數兆美元的外匯儲備。我關注中國很多年了，也許我在喝『酷愛』飲料 (Drinking the Kool-Aid，指在同伴壓力之下接受危險的觀念)，但他們取得的成就是驚人的。」

正如中國經濟智囊劉鶴在達沃斯論壇 (WEF) 上所說的，「中國經濟出現企穩向好的態勢，基本面長期向好沒有改變。」2018 我們將會給仍然做空中國投資者一個更大驚喜，因為中國是有管理的經濟體，我們「一隻腳踩著油門，一隻腳放在刹車上。」