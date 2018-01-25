中國10年後領先美國 陸富豪們首次這樣認為

胡潤昨 (24) 日發佈的《2018 至尚優品 - 中國千萬富豪品牌傾向報告》顯示，中國富豪對品牌偏好發生變化，國際奢侈品不再是送禮的單一選擇，國產高端白酒受青睞度大幅提高。同時，富豪們首次認為中國將在 10 年後領先美國。

報告顯示，個人資產超千萬元 (人民幣，下同) 的中國高淨值人群中，在消費習慣以及品牌認知上出現變化，在男士禮物種類裡，手錶、電子產品和高端白酒排名居前 3，但手錶的青睞度較 2017 年下滑 10%，反而高端白酒開始受到關注，佔男士禮物比例 13.7%，亦為男士禮物前 10 排行榜中升幅最快的一類。洋酒類和服裝類佔比均不足 6%，且均出現下滑。

具體到禮品的品牌上，蘋果 (AAPL-US) 的產品仍排第 1，LV、Chanel、Cartier 依次居後，茅台排名第 5 是唯一進入富豪最青睞品牌前 10 的中國品牌，Hermes、Gucci、Dior、Bvlgari、Rolex 等排在茅台之後。

香港《文匯報》引述胡潤表示，中國白酒市場回暖的趨勢明顯，受訪者對茅台的青睞度突破 45%，特別是茅台 30 年的呼聲最高。此外，五糧液和夢之藍同樣受到富豪們青睞。

富豪對國產產品的鍾愛和他們對中國經濟的信心度亦脫不開關係。報告同時顯示有 46% 的富豪對未來 2 年的中國經濟走勢非常有信心，高淨值人群第一次認為 10 年後中國將領先美國，認為「中國領先」的比例從去年的 28% 升到 37%。