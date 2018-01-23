人行：若人民幣大幅升值 會錯失全球復甦紅利

人民銀行參事盛松成表示，近期暫無必要提高人民幣的存、貸款基準利率，並預期今年中國貨幣政策將維持「不鬆不緊」。他並預料，中國金融市場利率上行更早於美國升息，未來市場流動性將較為緊張，預期市場利率或將在高位小幅波動。

盛松成接受陸媒訪問時指出，頻繁調整利率將不利於利率市場化及「去槓桿」的目標。中國應當致力維持基準利率穩定。他指出，「中國升息與美國聯準會 (Fed) 的升息是兩回事，貨幣政策應當有以不變應萬變。」他並表示，升息將進一步加重企業尤其是中小企業的成本與壓力，故近期沒有再提高存貸款基準利率的必要。

有關人民幣匯率走向，他預期，人民幣匯價將保持平穩，但出現窄幅的雙向波動亦相當正常，大幅升值或貶值均不利中國經濟，未來人民幣匯價的雙向波動是正常現象，由市場決定人民幣匯價的趨勢將會更加明顯。

盛松成指出，目前美國經濟增速為 2.5%，今年還可能提升至 3%，而全球經濟復甦將推動全球經濟需求。如果人民幣大幅升值，就會錯失全球經濟復甦的紅利。

《星島日報》引述恒生銀行 (0011-HK) 研究部主管兼首席經濟師薛俊昇預料，今年人民幣匯率或有 2% 至 3% 的貶值空間，在經濟新常態下中國繼續去槓桿、去庫存的政策，為人民幣帶來下行壓力，如美元持續弱勢將支持人民幣。

他提到，去年美元指數回落 10%，近期 2 年期美國債券殖利率升幅亦較 10 年期債券殖利率為高，反映市場對未來美國經濟感到憂慮。

另據香港《明報》報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 預期稅改將促進國際貿易及投資，上調今、明 2 年全球經濟增長預測至 3.9%。IMF 將今年美國經濟增長預測上調至 2.7%，明年為 2.5%，但預期 2022 年起，稅改的刺激作用開始消退，美國經濟將放緩，但短期內稅改將促進美國經濟增長。

IMF 亦預期，中國今年經濟增長 6.6%，較之前預期高 0.1 個百分點。