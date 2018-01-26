油價升油股在ADR收跌 港交所(00388-HK)揚

美國企業業績好，支持了道瓊斯工業平均指數上升，標準普爾500指數亦微升1點，納斯特綜合指數則。港股ADR指數按比例收報32776點，升121點或0.37%。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報86.12元，較港收市升0.62元；騰訊控股(00700-HK)ADR收報461.68元，較港收市升3.68元；香港交易所(00388-HK)ADR收報293.06元，較港收市升0.06元；中人壽(02628-HK)ADR收報26.24元，較港收市跌0.06元。



油價創三年新高，布蘭特油價升穿每桶71美元。中海油(00883-HK)ADR收報12.83元，較港收市跌0.07元；中石油(00857-HK)ADR收報6.3元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報6.96元，較港收市跌0.02元。



中移動(00941-HK)ADR收報82.68元，較港收市升0.13元；聯通(00762-HK)ADR收報11.73元，較港收市升0.01元；中電信(00728-HK)ADR收報3.93元，較港收市升0.01元。

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