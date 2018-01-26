隆基泰和(01281-HK)2供1籌5.5億 控股股東包銷

隆基泰和智慧能源(01281-HK)公布，建議現持有2股股東認購1供股的供股計劃，每股供股價1.2元發行4.59億股供股股份，佔擴大後已發行股本約33.3%。每股供股價較昨日收市價2.05元，折讓約41.46%。

該公司預計集資約5.51億元，集資淨額擬用作發展智慧能源及太陽能業務，包括相關潛在投資及併購，以及一般營運資金。

公司計劃繼續推進及升級線上及線下業務以支持集團有關智慧能源及太陽能不同業務的全面發展。為擴大業務規模，集團需要龐大現金發展及利用彼等之現有資源。根據2017年中期報告，於2017年6月30日之現金及現金等價物約為8390萬元人民幣，較於2016年12月31日之2.05億元人民幣減少59%。董事會認為該現金水平不足以進一步拓展業務且可能會導致機會出現時錯失投資機會。因此，集團擬籌集額外資金以為進一步投資及發展其主要業務作好準備。

包銷商為Lightway Power Holdings Limited，Lightway為一間由Global Capital Alliance Limited全資擁有之投資公司，而Global Capital Alliance Limited之全部已發行股本由非執行董事兼控股股東魏少軍實益擁有。於本公告日期，Lightway持有42,579,000股股份，相當於公司現有已發行股本之約4.63%。Lightway之日常業務並不涉及包銷。

Longevity為一間由King River Developments Limited全資擁有之投資公司，而King River Developments Limited之全部已發行股本由BNP Paribas Singapore TrustCorporation Limited(作為魏少軍)設立之全權信託之受託人)持有。於本公告日期，Longevity持有公司約46.02%股權。

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