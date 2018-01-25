〈高通攜陸廠拚5G〉宏達電、三星各有策略佈局

5G 被視為未來的明星產業，不僅是今年 CES 的亮點，各相關廠商也在加緊布局，高通宣布與多家中國手機廠合作，目標在明年推出 5G 手機，宏達電 (2498-TW) 今 (25) 日雖未透露開發進度，但是董事長王雪紅早在 2 年前就宣示，5G 開台是 HTC 最好的機會；三星則是已設置新世代事業團隊 Next Generation Business team，整合 5G 研發團隊及策略團隊，要打造全新的體驗。

面對高通結盟中國手機廠的競爭態勢，宏達電針對 5G 的布局指出，身為智慧型手機的先驅者，HTC 向來為其產品與業界帶來最新的科技與創新的設計與絕佳體驗；將會持續開發新的技術領域、與多元夥伴合作，延續 HTC 的創新精神，並豐富化產品組合。

事實上，包括王雪紅及宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨都曾表達過宏達電對 5G 的重視及決心，王雪紅在 2016 年的員工大會中就坦言，面對 5G 開台，HTC 投資在很好的創新，將是最好的機會；去年的股東會她也強調，宏達電剛過完 20 歲生日，將邁入充滿無限的未來，手機方面，將會朝向 5G 發展。

張嘉臨則是在接受媒體訪問時表示，宏達電要重新思考未來幾年要做的事情，且要比別人更前面一點，要多別人早上個 2-3 年，這是重要的策略，所以在 5G 起來時，要先預測到 5G 能創造出什麼產品及商機，這也是 HTC 的強項。

三星同樣也在積極布局 5G 的商機，自 2011 年就開始深耕 5G 的多元域，且投入相當多的資源，例如毫米波通道模型和 RFIC 等，其中包括適用小型晶片組的 RF 關鍵技術、毫米波頻率的多細胞交遞和網路虛擬化技術。

三星指出，在 2017 年初發現 5G 發展速度超出預期，必須隨著加速腳步，因此將所有的 5G 專案合併至單一事業體，組成新世代事業團隊 Next Generation Business team，整合三星的 5G 研發團隊及策略團隊，另外，也積極與電信商建立夥伴關係，作為商業化 5G 策略的關鍵起點。

三星同時跟其他生態系統的供應商合作，例如元件供應商，以設法降低 5G 設備和解決方案的成本，另外，也開始和第三方合作，確保影像、物聯網和其他應用程式，可以橫跨不同的 5G 網路而正常運作。

三星認為，面對 5G 科技浪潮將帶來的龐大商機，在許多方面，已超越智慧型手機，涵蓋 5G 網路上的物聯網、雲端運算與人工智慧，因此，三星將打造全新的體驗，這也是讓三星成為裝置生態系統領導者的絕佳機會，透過 5G 技術，手機的連結性與開放性將更上層樓，並將開啟更多的可能性。