〈高通攜陸廠拚5G〉高通攜手機廠簽MOU 最快明年推出5G手機

高通今 (25) 日攜手中國手機相關廠商宣布 5G 領航計畫，且與小米、OPPO、vivo、聯想等簽署合作備忘錄 (MOU)，預計可在明年推出 5G 手機；值得觀察的是，身為全球第三大、中國第一大手機廠的華為並未參與這場技術與合作峰會。

高通今日在北京召開 Qualcomm 中國技術與合作峰會，高通總裁 Cristiano Amon 指出，5G 將帶來全面性的改變，對跟中國的移動產業及半導體產業合作感到非常振奮，從 3G/4G 往 5G 前進，將與相關產業一起推動創新。

高通指出，中國民眾對 5G 手機有相當高的興趣，根據調查結果顯示，有 6 成受訪者願意在 5G 手機推出後立即買進。

高通攜手中國手機相關廠商，希望透過 5G 領航計畫，提供中國廠商開發全球 5G 商用終端所需的平台，除了探索 5G 帶來的全新應用和體驗之外，同時也將專注其他變革性技術，包括人工智慧 (AI) 和物聯網 (IoT) 等。

聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶表示，早在全球通訊行業開始制定 5G 標準時就同步開始 5G 的技術研究，且著手推動產品化，在這兩方面都跟高通有緊密的合作。

OPPO 副總裁吳恒剛表示，5G 領航計畫將有助在 5G 移動技術創新的開展，CEO 陳明永則是指出，3 年前就開始進行 5G 的研發，且跟高通緊密合作，即使不是第一個，也會是前一兩個做出產品的手機廠。

vivo CEO 沈煒表示，跟高通持續保持密切合作，除推出更高品質的智慧手機，同時也擴大海外業務布局，兩年前針對 5G 及潛在下一代智慧手機新興技術展開研究，朝最 2019 年實現 5G 智慧手機商用的目標努力。

小米聯合創始人、總裁林斌表示，5G 將帶來更廣闊機遇，將持續探索未來科技和創新，打造高品質的智慧手機產品。

中興通訊終端事業部總經理程立新表示，在 5G 研發上有優勢，致力成為 5G 商用設備和解決方案的領先供應商，計畫 2019 年推出相應產品。