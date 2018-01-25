全球央行撤出QE，市場是否會崩潰？華爾街大佬看法大不同

面對全球央行貨幣正常化，樂觀派相信央行不會見死不救，但擔憂派直指，升息會是股市不能承受之重，再溫和的升息也有讓股市崩盤的可能。

達沃斯論壇上有兩種人：一種信心滿滿，一種眉頭緊鎖。

部分華爾街投行高管認為，全球央行在貨幣政策正常化的路上，不會置市場或經濟於不顧，而是會在緊縮的同時，避免市場發生急劇滑坡。所以從美日歐到新興市場，經濟的樂觀仍將延續。

但也有銀行家認為，全球央行別無選擇，只能逐漸撤出貨幣寬鬆，但升息是資本市場難以承受之重。儘管資本市場在不斷攀高，依然需要提高警覺。

相信央行不會見死不救的樂觀派

樂觀派看來，儘管貨幣政策正常化是大勢所趨，但全球央行不會置市場於不顧，它們還是要顧及漲跌狀況的。

對於聯準會，摩根士丹利 CEO James Gorman 把其升息步伐稱為「很健康」，他對年內聯準會的升息次數並不擔心。

「他們正在非常慢地把墊子撤走。」摩根大通 CEO Jamie Dimon 稱，在經濟的強勢增長和通膨稍稍走高之際，央行別無選擇，只能升息，但他並不擔心央行「剎車踩得太急」。

花旗集團 CEO Michael Corbat 也認為，過去央行們充分進行了 QE，未來它們不會迅速抽幹流動性、傷害到市場。

而歐洲央行方面，瑞銀主席 Axel Weber 認為，歐洲央行在結束量化寬鬆和開啟升息的問題上，會「非常小心」。「歐洲央行有可能不想要撼動船隻，在調整預期方面他們會非常溫和。…… 問題在於，央行們會持續他們溫和的升息，還是他們會落後於曲線，不得不加快步伐。」

巴克萊 CEO 為代表的未雨綢繆派

巴克萊 CEO Jes Staley 在達沃斯論壇上表示，目前的狀況正如 2008 金融危機前的 2006 年，人們已經開始談論，市場是否已經走出了上一次危機。

Jes Staley 特別指出了經濟增速和利率之間的不匹配：「全球的經濟增速有 4%，但我們卻還秉持着蕭條年代的貨幣政策。」

利率一旦走高，意味著在低利率時代借貸、背負了高槓桿的公司，或將無力償付。

升息將會是股市不能承受之重。哈佛教授 Ken Rogoff 表示，即使是利率溫和上升，在回到「正常水平的半路上」，股市就會迎來崩盤。

所以在 Ken Rogoff 看來，川普和聯準會間的關係有可能趨緊。川普喊出了道指三萬點，一旦股市因為這樣那樣的原因下跌，川普有可能會和走在貨幣政策正常化道路上的聯準會爆發矛盾。「我們可能會在半夜突然看到關於 Jay Powell 的推特。」

中庸立場

對更多人來說，包括就業、工資和經濟增長在內的實體經濟，比金融市場的漲跌更重要。

兩者應當是相關的。上一次金融海嘯就帶來了經濟的迅速衰退，銀行限制貸款影響了經濟活動必須的資金。

私募巨頭凱雷聯合創始人 David Rubenstein 也提示，他最大的擔憂即是，許多人認為今年或是明年不會出現經濟衰退。

不過達沃斯論壇上有一種觀點認為，即使市場會迎來大跌，但經濟還是有可能倖免於難，仍然保持上漲。

花旗 CEO 警示了股市的下跌風險，不過他還提到，銀行業比上一次危機時更穩定，所以如果金融市場發生調整，不一定會對銀行的放貸能力造成影響。

BBC 報導也提到，一名大型資管 CEO 援引了 1987 年的案例，稱金融市場崩潰未必會扼殺經濟增長。當年股市暴跌 20%，但經濟仍然實現了增長。

『新聞來源／華爾街見聞』