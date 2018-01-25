今日你需要知道的五件事：媒體稱銀行新增貸款額度告急﻿

資金價格上漲正加速向實體傳導 銀行新增貸款額度已告急

據 21 世紀經濟報導，2018 年銀行內部資金轉移價格（FTP）普遍上漲，受訪銀行中，最高的一年期貸款 FTP 高達 5.1%，較同期央行基準利率上浮 17%。「實際上現在沒有 9%、10%，我們根本放不了（貸款）。」某城商行對公業務人士表示。

華爾街見聞點評：利率上升正從金融市場加速向實體企業傳導。

大宗商品盛宴：能源和金屬之後 農產品也漲起來了

當地時間周三，受美元低迷和氣候因素影響，芝加哥期貨交易所農產品期貨價格全線上揚。玉米合約漲 1.49%，小麥收漲 2.73%，大豆收漲 0.61％。

華爾街見聞點評：受天氣等因素影響，過去兩周，美國農產品期貨價格出現一波明顯上漲。農產品價格上漲可能最終推升通膨。

在岸人民幣連創五大關口升破 6.32 兩天大漲 900 點

繼周三大漲 500 點後，在岸人民幣周四連破 6.36、6.35、6.34、6.33、6.32 五大關口，兩天累計大漲約 900 點。人民幣兌美元中間價報 6.3724。

華爾街見聞點評：美元跌穿關鍵點位之際，人民幣短期愈發顯得強勢。

七部委聯名文件：將對中方投資額 3 億美元以上對外投資重點督查

商務部、央行、國資委、銀監會等制定《對外投資備案 (核准) 報告暫行辦法》，對中方投資額等值 3 億美元 (含 3 億美元) 以上的對外投資、敏感國別 (地區) 及敏感行業的對外投資、出現重大經營虧損、重大安全事故及群體性事件等對外投資予以重點督查。

華爾街見聞點評：跨境投資管控愈加嚴格。

GE 噩夢連連：第四季巨虧 98 億美元 時隔十年再遭 SEC 調查

周三，GE 發布第第四季財報，公司虧損達 98.26 億美元。午後公司宣布，正接受美國證監會（SEC）調查。這是 2009 年以來 GE 第二次遭 SEC 調查。

850 萬手封單封死樂視網第二個跌停 交易額大幅減少

周四，樂視網復牌第二日繼續遭遇跌停，850 萬手封單封死跌停板。成交額僅 995 萬元，較周三超 3000 萬元的交易額大幅減少。

華爾街見聞點評：此前有媒體猜測樂視網復牌後會否有 13 個跌停，投資者看空情緒難以改變。

『新聞來源／華爾街見聞』