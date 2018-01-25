文．洪寶山 (理財周刊發行人)

弱勢美元時代來了嗎？進入 2018 年還不滿一個月，美元指數便呈現弱勢，一月二十四日盤中更跌破 90 大關來到 89.965，創 2014 年十二月以來新低，帶動日圓、人民幣、歐元、英鎊及韓元等國際貨幣升值，人民幣更衝破六．四大關。

自 1990 年代全球化風潮以來，美元向來維持強勢地位，然自去年初川普上任後美元持續走弱，去 (2017) 年美元兌世界主要貨幣貶值逾七％，近十年來最弱勢。市場更預測，今年美元兌主要國家貨幣仍將處於貶多升少態勢。

為何美元從強勢轉為弱勢？主要關鍵在於川普上任後各項政策。首先，在「美國優先」政策思維下，川普推翻歐巴馬政府加入 TPP 等貿易政策，想藉此調整或重組國際市場的利益關係。其次，他大力抨擊中國、日本及德國等貿易夥伴操控貨幣貶值，進而造成美國巨大貿易逆差。也就是說，川普認為強勢美元對美國經濟成長不利，唯有讓美元弱勢才能改變貿易逆差，實現美國優先的目標。

除了川普的政策，歐元區、中國、日本等經濟轉強，歐央及日本銀行相繼公布縮減寬鬆貨幣計畫等，也是促使美元走弱關鍵因素，所以國際市場預期美元弱勢態勢將會持續，會維持多久？就要看美國聯準會 (FED) 決策，說不準。

所以，弱勢美元時代真的來了嗎？那可不一定。兩個關鍵因素可能有機會推升美元匯率。一、美國正對企業大幅減稅，並鼓勵海外資金回流，若形成風潮，可能長期推升美元匯率。二、若美國經濟成長持續強勁，且聯準會升息步調加快，美元也有可能反轉走強。

但最大變數莫過於美元和人民幣之間的角力。中國居美國逆差首位，占美國貿易赤字總額近一半，使得川普將貿易報復箭頭指向中國，雙方貿易戰及貨幣戰一觸即發，一旦爆發，恐波及台灣經濟，造成極大損失。

弱勢美元對新台幣有什麼影響？去年新台幣兌美元大幅升值逾八％，今年初以來新台幣仍持續強勢，市場更預估新台幣可望升破二十九元關卡，學者甚至認為再見二十八元不無可能。只是若美元持續下跌，將嚴重衝擊台灣出口產業，台灣經濟將面臨嚴峻挑戰，該如何因應，將是政府與企業須思考且面對的重大課題。

來源：《理財周刊》 909 期

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