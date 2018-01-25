【大行報告】大和升長實(01113-HK)及長建(01038-HK)目标價

大和發表研究報告表示，預期長實集團(01113-HK)將持續進行回購及提升派息，并成為系内公司的財政支援，特别是長江基建(01038-HK)，此外，預期公司會繼續培育新投資。

該行預期，長實集團將繼續從房地産資産中套現，及以較淨資産值折讓的價錢回購股份，認為這有利于所有股東。該行重申長實集團「買入」評級，目标價由83元升至85.2元。

至于長江基建方面，大和指該股是香港公用股首選，受惠于通脹對沖的海外收益，公司在利率上升的環境下可提供具防守性的利差。此外，公司收購的DUET、Reliance及Ista，于2018年可全年入帳，因此預期2018年長江基建每股盈利增幅可達一成半左右。

此外，大和預期在加息週期中長江基建的市盈率將會上升，而電能(00006-HK)市盈率或會下降，因此相信集團會再次建議兩者合併。若成事，預期長江基建估值將升至17-18倍市盈率。該行維持長江基建「買入」評級，目标價由85元升至86元。

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