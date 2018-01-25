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美元弱勢、熱錢摜壓！人民幣2天漲逾900點 台幣觸29.0整數保衛戰

圖片來源：afp
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受到美元續貶，且加上美國財長穆欽 (Steven Mnuchin) 出言支持「弱勢美元」的言論影響，週四 (25 日) 人民幣美元繼續狂升，繼前一交易日跌破 90 整數大關之後，週四 (25 日) 美元繼續下挫跌破 89 關口。

美元指數日線走勢圖　圖片來源：investing.com
美元指數日線走勢圖　圖片來源：investing.com
美元指數週線走勢圖　圖片來源：investing.com
美元指數週線走勢圖　圖片來源：investing.com

美財長穆欽週三 (24 日) 在達沃斯世界經濟論壇年會上表示，他非常贊同美元貶值，因為這將對美國經濟有利，同時美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 亦發表談話，美國將更加努力地保護出口商競爭力。

市場普遍認為，美元近期跌勢加重，主要來自川普的貿易保護政策，包括對太陽能板和洗衣機課徵關稅，而美國財經雙長公開倡言「疲弱的美元有助貿易發展」，更加重了這兩日的美元跌勢。

美元趨弱的影響，也造就了一眾非美貨幣「被動性」升值，包括人民幣台幣歐元日圓澳幣英鎊等，皆是出現顯著走升。

人民幣來看，人民幣在週二 (23 日) 突破 6.40 整數大關之後，週三 (24 日) 即直接大升至 6.36、週四盤中更一度升破了 6.32，近二個交易日大幅升值了逾 900 個基點。

美元兌人民幣日線走勢圖
美元人民幣日線走勢圖

台幣表現也是不惶多讓，週一 (22 日) 台幣盤中升破了 29.2 大關之後，引動台灣央行尾盤出手維穩匯市，但週二、週三、週四熱錢進攻力道絲毫沒有減退，截至週四 (25 日) 午盤 15 時許，台幣美元再度狂升 0.88%，暫報 29.045 新台幣兌 1 美元，累計近二週升幅達 1.85% 之多。

美元兌新台幣日線走勢圖
美元新台幣日線走勢圖

《CNBC》報導，荷蘭國際集團 (ING) 分析師 Viraj Patel 表示，接下來幾週或是全球貿易的分水嶺，美國總統川普 (Donald John Trump) 的「美國優先」戰略，就是目前美元匯價的最重要風險，外加美國經濟的結構性赤字，使得美元正處於多年首見的下降趨勢中，中期投資者很難抗衡。

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