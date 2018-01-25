挑明了說 弱美元就是為了「美國第一」 美元指數急跌破89大關

川普政府的財經雙長在達沃斯（Davos）論壇中，在美國第一的前提下，雙雙發表不反對弱勢美元的論調，衝擊美元指數周四進一步下跌，不但未能回到 90 以上，周四並一度失守 89 大關。

美元指數一度跌破 89

就在美國總統預定抵達達沃斯世界經濟論壇的前一天，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）表示贊同美元下跌，認為這對美國經濟有利；商務部長羅斯（Wilbur Ross）也發表談話，美國將更加努力地保護其出口商。

就在美元指數周三以 89.24 作收後，美國政府仍堅持，美元非常穩定，川普政府相信自由浮動的貨幣運行。

疲弱的美元有助貿易？

市場普遍認為，美元近期跌勢加重，主要來自川普的貿易保護政策，包括對太陽能板和洗衣機課徵關稅，而美國財經雙長公開倡言「疲弱的美元有助貿易發展」，更加重了這兩天的跌勢。

近期美國關稅的最新舉措加劇了金融危機以來表現最好的世界經濟的風險。美國和中國這兩個全球最大的經濟體之間的貿易緊張關係加劇，已經在達沃斯被列為全球經濟增長面臨的最大威脅之一。

梅努欽強調，美元疲軟對美國來說是有利的，因為這涉及到貿易和機遇。至於人民幣的短期價值，並不是我們所關心的。

美財長竟反對強勢美元

瑞穗外匯策略師 Sireen Harajli 表示，梅努欽的談話釋出重要訊息，因為這是美國財長長期以來第一次公開反對強勢美元。除了造成觸發美元新的拋售潮，並突顯了一個問題，那就是美元疲軟能否為經濟提供長期的推動力。

DowDuPont 公司總裁 Andrew Liveris 表示，川普的貿易政策正在幫助美國企業進行海外貿易，現在各國政府擔心的是，如果不進行回擊，自家的企業在美國貿易保護政策的美元貶、關稅高的情形下，可能要吃虧了。

Liveris 說，照此情勢發展，後果將難以預測，但或許這就是川普總統的戰略吧！