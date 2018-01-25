外國人才專法2月8日上路 電競選手可在補習班授課

「外國專業人才延攬及僱用法」去年 10 月 31 日在立院三讀通過，行政院長賴清德今（25）日裁示，該法擬於今年 2 月 8 日上路。此次專法中最讓人眼睛為之一亮的是，放寬外國人才在補習班授課門檻，未來電競選手也能在補習班開班授課。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會表示，人才是國家競爭力的核心，也是產業發展的基石，「外國專業人才延攬及僱用法」的通過及施行，即是政府延攬人才重要的里程碑，也充分展現行政團隊充實台灣專業人力的決心。

此次的「外國專業人才延攬及僱用法」共有 3 亮點，分別為：鬆綁工作、簽證及居留規定；鬆綁父母配偶及子女停居留規定；提供退休、健保及租稅優惠。盼望能建構更友善的工作及居留環境，吸引外國專業人才來台、留台。

國發會副主委高仙桂指出，這次專法將核發外國專業人才來台尋職簽證，申請條件為有工作經驗者，近 6 個月平均薪資不低於 47971 元，無工作經驗者須畢業於全球前 500 大學，避免衝擊國內就業市場；也放寬外國自由藝術工作者，得不經雇主雇用來台工作，以後從事電影、流行音樂、廣播電視的外國工作者，只要符合資格都可來台工作。

另外也核發外國「特定」專業人才「就業金卡」，只要擁有此卡，就可享自由尋職、轉換工作，以及來台首 3 年，薪資所得超過新台幣 300 萬元部分折半課稅的優惠，但申請條件較嚴格，除了文化、藝術、體育類沒有薪資限制外，其餘的月薪限制都定於 16 萬。

不過最讓人注意的事，專法也放寬外國人才在補習班授課門檻，高仙桂說，過去只開放外國教師在補習班授課，但在數位化時代，需要更多樣的專門知識和技術，所以經濟部已經預告，未來受雇於從事數位遊戲、電腦、動漫、動畫、VR、AR 等產業的外國人才，可在補習班進行教學工作，意味著電競選手也能夠在補習班開班授課。



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