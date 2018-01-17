高通拒絕博通的5大理由

綜合集微網、國際電子商情網、新浪科技、環球網報導，儘管歐盟點頭同意高通收購恩智浦半導體 (NXP Semiconductors)(NXPI-US) ，不過恩智浦半導體 公司股東 Ramius Advisors 周二表示，將反對高通 (QCOM-US)380 億美元收購恩智浦半導體。

報導指出，Ramius Advisors 是紐約投資公司 Cowen Inc 旗下一家專注於資產管理的子公司，該公司 16 日稱，已經告知恩智浦半導體，高通的報價嚴重低估了恩智浦半導體的價值。 據湯森路透的數據顯示，Ramius Advisors 擁有恩智浦半導體約 250 萬股股票，持股比例不到 1%。

高通 2016 年 10 月宣布，將以 380 億美元收購恩智浦半導體公司，約合每股 110 美元。當時，恩智浦半導體的股價還不到 100 美元，每股 110 美元的報價相當於溢價 11.5%。但如今，恩智浦半導體的股價早已突破每股 110 美元。

恩智浦半導體股價

為此，激進投資者 Elliott Management 去年 12 月也曾對該交易提出反對，稱高通嚴重低估了恩智浦半導體的價值，合理價值應該是每股 135 美元。Elliott Management 持有恩智浦半體約 6% 的股份。但高通隨後表示，雙方已協商好的每股 110 美元的報價已經充分體現了恩智浦半導體的價值，是合理的。

也因此高通收購 恩智浦半導體將有變數，因為要達到正式併購，必須通過 恩智浦半導體的這一關，而如果高通順利收購 恩智浦半導體，將成為反制博通併購的利器。高通也為了收購 恩智浦半導體失敗而做了準備，高通今 (17) 日首度提出了庫藏股的計劃。

高通首席財務官喬治 - 戴維斯 (George Davis) 在一次網路直播中表示，「我們傾向於收購恩智浦，但並非不惜一切代價。隨著稅收改革，我們完全有能力完成大規模的股票回購，這將給高通股東帶來同等實質性收益，就像我們收購了恩智浦一樣。」

高通行政總裁 Steve Mollenkopf 周二在投資者會議上表示，已訂立清晣計劃，在短期內提升股票價值。 根據高通在會上提供的數據，該公司預期 2019 年的收入介乎 350 至 370 億美元，每股經調整盈利介乎 6.75 至 7.5 美元，遠高於市場原先預期的 235.9 億美元與 3.79 美元。

高通指出，達致上述目標的策略，包括進一步削減 10 億美元成本、NXP 交易收益，以及解決與蘋果的專利權訴訟的得益。 撇除來自蘋果專利費收入，高通預期 2019 年每股盈利為 5.25 美元。

高通股價

高通並對股東喊話，表示，博通提出的 1030 億美元收購建議顯著低估了公司股票價值，促請股東投票反對博通提出的收購建議，並給出了拒絕博通收購要約的五大理由：

(1) 極大低估了高通的價值；(2) 存在嚴重的監管審查不確定性；(3) 博通並未意識到高通在 5G 時代的巨大機會，以及高通為股東創造價值的能力；(4) 至少 18 個月的審查期讓高通處於無人監管的風險之中。 (5) 博通的行為只是為了博通股東的利益，而沒有為高通股東著想。

高通發給股東的公開信還提到，博通公司已對高通發起收購要約，但被公司董事會拒絕。 隨後，博通又提名 11 董事候選人，旨在年度股東大會上向高通發起代理權爭奪戰。 高通建議公司股東拋棄博通公司的藍色代理卡，在高通的白色代理卡上投贊成票，以支持高通當前董事會成員的連任。

據悉，高通 將於今年 3 月 6 日舉行年度股東大會，並將在該股東會上表決， 是否接納博通收購案。