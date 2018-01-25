新近離職老員工批：Google只關注競爭對手 完全忽視客戶

一位在 Google (GOOGL-US) 工作 13 年，近期剛離職的工程師，周三發文批評他的前東家，表示 Google 現在只知全心關注競爭對手，已經是家「不再具創新能力」的公司。

這位工程師名叫 Steve Yegge，在 2005 年由亞馬遜加入 Google。他在一篇關於離職的部落格文章中表示，Google 太過專注於競爭對手，已經完全忽視客戶的存在。

他表示，近期的 Google 產品，Home 智慧音箱、Allo 聊天應用以及安卓版 Instant Apps，根本就複製原有的亞馬遜 Echo 音箱、Facebook 的 WhatsApp 和騰訊公司的 WeChat 等產品。

Yegge 過去就曾公開批評公司，包括 2011 年，他寫了篇對 Google Plus 的嚴厲批評，原本應該是內部意見，卻意外公開發布在 Google Plus 上，並廣為流傳。

這次，他決定離開 Google，轉投效東南亞叫車服務龍頭 Grab，他也盛讚新公司的創新能力。

Yegge 在文章中，強調 Google 母公司 Alphabet 在自駕的技術令人興奮，但 Google 握有各種競爭領先優勢，反而也讓他們失去了創新的能力。