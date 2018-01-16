業內：供不應求 春節前貴州茅台每瓶售價或衝破2000元

業內人士表示，貴州茅台酒廠正式提高出廠價和指導零售價後，茅台酒或將陷入更嚴重的供不應求，春節前市場價可能衝破 2000 元人民幣。

2017 年 12 月下旬，貴州茅台舉行經銷商聯誼會，傳出茅台酒廠有意將飛天 53 度 500ml 茅台酒出廠價提升 18 個百分點，即每瓶從 819 元 (人民幣，下同) 提高至 969 元，也有意將指導零售價從 1299 元提升至 1499 元。

今年 1 月 8 日，貴州茅台證實此一漲價傳聞，同時計劃春節前增加市場投放量。

事實上，漲價傳聞後，市面上的茅台酒就已經開始漲價，零售商的飛天 53 度 500ml 茅台酒現貨，每瓶售價漲到 1800 元。

在此次漲價前，貴州茅台管理層曾在 2017 年多次會議中都強調「將茅台價格定義為民酒消費水準」及「嚴格控制市場價」；2017 年 4 月 14 日，貴州茅台對過快上漲的茅台酒價格進行緊急刹車，釋放出「確保茅台酒終端價格穩定在 1300 元以內」和「以雷霆手段對有意人為抬高和擾亂茅台酒終端價格的個別市場亂象實施零容忍」的管控信號。

但是茅台還是漲價了，官方的理由是「為統籌兼顧各種因素，尊重市場規律，推動企業可持續發展，保障國有資產增值，維護股東權益」。

貴州茅台此次宣佈漲價，緊接著就是元旦和春節前夕的又一消費旺季，業界已經開始討論茅台酒市場價在 2018 年衝破 2000 元的可能性。《中國經濟週刊》引述零售商表示：「如果春節前還是這個局面，賣到 2000 元完全有可能。」

茅台酒需要 5 年釀酒期，2017 年的產量由 2012 年的基酒產量決定，公開數字顯示，2017 年飛天茅台的總投放量為 2.7 噸，較上一年度提高 9%。但業內人土分析認為，即便如此，2017 年的基酒增產也要到 2022 年才能兌現出實際產量的提高。

專家介紹，大眾市場消費能力的覺醒又開發出了一大批對茅台酒有旺盛需求的新客戶，最終造成了茅台酒在這一年的嚴重供不應求。

1 月 15 日，貴州茅台 (600519-CN) 股價開盤 793.46 元，開盤後不久，茅台股價繼續攀升，一度漲至 799.06 元 / 股，總市值突破兆元。