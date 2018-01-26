中國發對外投資暫行辦法 金額超3億美元將嚴查

中國 7 部門昨 (25) 日聯合對外發佈《對外投資備案 (核准) 報告暫行辦法》，明確 6 方面對外投資情形需要相關主管部門重點督查，包括中方投資額 3 億美元 (含 3 億美元) 以上的對外投資；敏感國別（地區）、敏感行業對外投資重點督查；出現重大經營虧損的對外投資；出現重大安全事故及群體性事件的對外投資；存在嚴重違規行為的對外投資等。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明向香港《文匯報》指出，該《辦法》更強調對外投資的事中、事後監管，重點督查提高監管效率，顯示中國政府在對外投資的管理上更趨常態化。

商務部合作司負責人強調，商務部將做好《報告》要求的對外投資備案 (核准) 報告信息的統一歸集、監測報告和分析預警，為對外投資宏觀管理、有效干預等提供支持。

具體包括修訂《境外投資管理辦法》；在全國範圍內推動開展對外投資「雙隨機、一公開」抽查工作；研究制定對外投資「黑名單」制度等。在提高服務保障水平方面，商務部將加快與有關國家商簽投資協定，繼續做好個別產業指導、風險防控和權益保障工作，並積極培育對外投資中介服務機構。

近 5 年來，中國對外投資成效顯著。對外投資流量已連續 2 年位居世界第 2 位，存量躍升至第 6 位；境外中資企業實現年均境外納稅 279 億美元，年均僱傭外方員工超 100 萬人。此外，境外中資企業經濟效益持續向好，目前盈利和持平的境外中資企業佔比超過 70%。