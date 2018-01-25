真實版的西遊記 中國科學家成功複製了兩隻猴子

綜合香港 01、新華社今 (25) 日報導，中國名著《西遊記》中的孫悟空「拔毛變猴」已成為現實，中國科學家近日實現世界範圍內生命科學重大突破，成功複製兩隻猴子。 25 日，全球頂尖學術期刊《細胞》以封面文章形式在線發布該成果，證實中國成功培育全球首個體細胞複製猴。而這是自 1996 年第一隻複製羊誕生以來，用同樣方法複製的首批靈長類動物。

中國科學院日前公布，神經科學研究所、腦科學與智能技術卓越創新中心的非人靈長類平台裏已有兩個體細胞複製猴，分別是 2017 年 11 月 27 日誕生的「中中」和同年 12 月 5 日誕生的「華華」。

中國科學院神經科學研究所成功複製兩隻猴子。(圖片取材自中科院官方網站)

中科院神經科學研究所孫強團隊經過５年努力，成功突破了世界生物學前沿的這個難題。利用該技術，科研團隊未來可在一年時間內，培育出大批基因編輯和遺傳背景相同的模型猴。

「 這是世界生命科學領域近年來的重大突破。 」 中科院神經所所長蒲慕明院士說，複製猴的成功，將為阿茲海默症、自閉症等腦疾病以及免疫缺陷、腫瘤、代謝性疾病的機理研究、干預、診治帶來前所未有的光明前景。

孫強說，這意味著中國將率先建立起可有效模擬人類疾病的動物模型，既能滿足腦疾病和腦高級認知功能研究的迫切需要，又可廣泛應用於新藥測試。