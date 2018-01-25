美股賣壓即將湧現？瑞信：大型退休基金將賣120億美元股票

近期多位投資大佬發表了相當一致的觀點－看多美股、看空美債；不過，如果未來幾天發現短期的趨勢並非如此時，也別太驚訝，因為有一筆美股的大賣單可能即將出現。

據《Zero Hedge》報導，瑞士信貸 (Credit Suisse) 在近日的交易策略報告指出，美國退休基金未來幾天內可能會需要賣出 120 美元的美股，規模將相當驚人。

主要原因在於，退休基金在股、債的配置有一定的比重，在每個月月底必須平衡資產，符合原本設定的比例。而今年以來，標普 500 指數已經上漲 6%，債券下挫 1%，造成資產失衡，這些大型基金勢必要賣股票買債券，才能符合要求。

瑞信推算，目前大型基金要賣 120 億美元股票，並買進 240 億美元的固定收益產品，才能重新平衡，而這些需要在月底前完成。

不過瑞信也提醒，實際上，退休基金可能不會在特定的某一天，例如月底，執行再平衡的交易。實際買賣交易時機，可能還是會考量幾個不同因素，如市場情緒、執行成本及定期排定的現金流，來做調整。

退休基金股票部位及債券部位變化（圖表取自彭博）

JPMorgan 策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的團隊則指出，今年買進債券的一大力量，將會是這些大型退休基金再平衡所創造的流動性。根據 JPMorgan 的計算，股市每漲 1%，大型退休基金就會需要買 250 億美元債券，才能維持投資組合的平衡。