【大行報告】高盛：美高梅(02282-HK)新項目獲批125張賭桌低于預期

高盛報告指出，美高梅中國(02282-HK)旗下「美獅美高梅」獲批125張賭桌低于預期，亦少于在2016年開幕的永利皇宮及巴黎人，相信是由于美高梅賭牌將于2020年3月到期，屆時須重新競投，集團不排除一旦賭牌獲續期後，將申請額外25張賭台，該行對此亦不感意外。該行給予美高梅目标價20.9元不變。

該行認為，近期中場業務攀升，關鍵在于質素及執行力度提升，而非賭台的數目，因此，該行相信，賭台數目少料短期對「美獅美高梅」沒有太大限制，反而是執行力度更為重要。該行舉例指，永利皇宮獲批賭台數目亦較巴黎人少，但其産生的EBITDA更高。

該行指，根據GGRAsia報告顯示，假設「美獅美高梅」開幕時有177張賭台，料將從澳門美高梅調配賭台至新賭場，至今年底將增至230張，2019年將增至255張，料今年美獅美高梅EBITDA達2.02億美元，2019/20年將增至4.39億美元及5.59億美元，惟仍低于永利皇宮及巴黎人目前EBITDA水平。

該行估計，「美獅美高梅」今年第四季中場博彩收益為1.5億美元，意味每張賭台收益為1.07萬美元，料2019-20年可增至1.3-1.4萬美元。

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