沙特阿美CEO稱尋求擴展美國業務 讚特朗普支持石油行業

路透達沃斯1月24日 - 沙特阿美總裁兼首席執行官納瑟爾(Amin Nasser)向路透表示，該公司尋求在美國擴張，美國總統特朗普的減稅以及對石油行業的支持，使美國業務越來越有吸引力。

沙特阿美已掌控德克薩斯州的一個大型煉油廠。該公司正準備進行規模有望成為全球之最的首次公開發行(IPO)，考慮在紐約等幾個可能的交易所掛牌上市。

“我們正在考慮美國的新業務機會，受減稅提振，美國業務將更加有利可圖...這是我們擴展美國業務的策略之一，”納瑟爾在接受路透專訪時說。

“特朗普政府一直對能源行業持積極態度。只要他們的做法符合所有各方的利益，而且美國經濟也能增長，我們就滿意了，”納瑟爾在世界經濟論壇的間隙稱。

“整個石油行業都受益於當前的美國政府。”

沙特阿美希望今年上市。兩名熟悉討論情況的消息人士表示，沙特已將紐約、倫敦和香港列入沙特阿美IPO最終候選名單，將從中選出一家單獨承擔國際IPO，或者由兩家甚至三家共同承擔。

“這是一家占沙特國內生產總值(GDP)很大一部分的公司。每個交易所都各有利弊。我們需要好好分析一下，”納瑟爾說。

“當然，紐約證券交易所從流動性來看是最好的。但這不光是流動性的問題，還關乎其他規則和監管，以及在這些市場經商的便利度。”

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