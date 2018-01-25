【港股解碼】新年換手機嗎？全面屏面前 我們都是佛系

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從寄書信聯繫，到撥固定電話，再到智能手機，人和人之間跨空間的主要交流方式的徹底改變其實也只是在最近這二三十年的時間裏發生的。

全球手機用戶已近飽和：超過50億

本世紀初，手機是樣奢侈品，如今卻已無處不在。全球移動通信協會（GSMA）最新發佈的報告稱：目前全球的手機用戶已達到50億，約占全球總人口三分之二。

然而，物極必反，當全世界的大多數人，不論窮富老少都擁有手機的時候，手機的存量還會像過去十多年那樣飛速增長嗎？

答案自然是否定的，從生產廠商的角度看，手機市場在數量上已經到了飽和的階段，未來市場蛋糕繼續做大的空間有限，只能在手機用戶偏好的結構上做一些轉變。相比過去用戶增量和手機存量結構調整的雙發動機驅動，今後的存量結構調整的單發動機必然帶來手機業出貨量的減速。

主要以中國市場為例。

中國手機市場：10年來出貨量首次大幅下降

近日，工信部旗下中國資訊通信研究院發佈的數據顯示，國內2017年11月智能手機出貨量為4034.5萬部，同比下降21.7%；2017年12月，國內手機市場出貨量4261.2萬部，同比下降32.5%。

2017年全年國內手機市場出貨量4.91億部，上市新機型1054款，同比分別下降了12.3%和27.1%。

可見，在手機業，國內廠商品牌的出貨量少數上漲、多數下滑的新局面已經形成。

有分析稱，這種手機出貨量大幅下滑的情況在近10年都是未曾見過的，曾席捲上下游的手機業的增長週期正在迎來拐點。

具體而言，由數據機構發佈的2017年線下市場銷售報告，國內市場排名靠前的OPPO和Vivo最有代表性，2017年全年，其線下銷量由1月的810萬部、710萬部下降到12月的570萬部、520萬部，分別下滑29%和27%，而金立和魅族的表現更甚，同期各自下滑31%和47%。

中國智能手機市場的前十大品牌線下銷量由1月的3176萬部下降到12月的2639萬部，下降比例為17%。只有蘋果、華為、小米等少數品牌實現了平穩波動，但鮮有大幅上升。

有分析稱，此輪手機市場下滑是2017年之前中國市場經歷高速增長，市場容量達到峰值造成的。目前，中國的手機用戶達到10.9億，手機普及率為78%，高於世界平均水準，在不發生諸如“按鍵機向觸屏機演變”的根本性革新前提下，很難再有多餘的增量，有的只是手機破舊、追時髦、收入增加等引起的有限需求導致的市場容量結構性調整。

圖為各大洲手機普及率圖源：網路

由圖可見，印度的手機普及率是54%，處於較低水準，因此小米、華為等手機廠商在看到國內市場增量有限的情況下，正在加大對印度市場的投入。據悉，小米抓住了機遇，在印度的市場份額已經超越了“前任”三星。似乎，在國內市場飽和的條件下，部分手機廠商已經將相當的精力轉向了國外不飽和市場。

就像是在電視機行業，當國內的市場蛋糕已難繼續做大的時候，廠商只能把更多的眼光轉向海外。

換手機的人越來越少：全面屏面前我們都是佛系

國內手機出貨量的減少，其實就是更換手機的人少了。

最新消息稱，iPhone X由於銷量低於預期，因此傳言將在6月停產，隨著iPhone的市場份額下降到13%左右，其對手機市場的“款式引領”作用將有所下滑，至少與iPhone橫空出世時讓市場競相模仿的影響力不可同日而語，所以，這不是iPhone的困境，而是10周年的觸屏機迎來了一個拐點：我們都有了代表著時代的觸屏機，為什麼還要換呢？

在全面屏、雙攝像頭、256GB記憶體等新時代的“小恩小惠”面前，我們都是佛系。

作者：張欣然

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