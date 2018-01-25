〈房產〉去年北台灣建案推案金額年增2.25% 中止連3年下跌

據住展雜誌統計，2017 年全年北台灣總推案量為 8315.43 億元，較 2016 年增加 182.84 億元、年增幅約 2.25%，中止連 3 年下滑，轉為正成長。但此一推案量僅及 2013 年最高峰的 1 兆 3467 億元的 61.74%。

去年推案量止跌回升，主要是新北市出現爆量，帶動北台灣整體案量走高，但其他縣市大多還是維持減量狀態，顯示各地建商推案信心未全面回溫。

住展雜誌企研室經理何世昌表示,，2018 年北台灣房市將由大台北地區領銜擔任推案主角，推案焦點將落在北市豪宅身上，案量可望再進一步成長。但桃、竹地區推案量恐會停留在谷底，除非買氣大幅上揚，否則低量的狀況可能會持續下去。

住展統計，去年北台灣有 4 個地區案量負成長，但僅靠新北市、宜蘭等二地案量挹注，就把北台灣整體案量推高；其中以新北市推案量最大，高達約 3812 億元，較 2016 年激增逾 800 億元，年增幅近 3 成。新北市推案量走高，主要推案多集中在舊市區的精華路段；在客層方面也稍有不同，受到外來客普遍減少的影響，這類精華區建案集中火力搶攻在地購屋族群。

何世昌指出，雖然新北市推案量增，但以往推案規模龐大的重劃區推案動能不振，僅板橋江翠北側與林口新市鎮推案量較多，其餘重劃區推案並不踴躍，如淡海新市鎮、新莊頭前、五股洲子洋等重劃區多呈現熄火狀態，另土城暫緩發展區、八里台北港特定區、三重二重疏洪道等重劃區新秀，推案量都低於百億，遠遠不如預期。

宜蘭地區去年推案量 194.93 億元，較 2016 年增加約 26 億元、年增幅約 15.5%；宜蘭案量成長動能來自於宜蘭市與礁溪的大樓建案，宜蘭市案量近 90 億元、礁溪則約有 45 億元。自從宜蘭建築限高陸續放寬後，現在大樓案已超越透天成為主流。

台北市 2017 年推案量則下滑至 1787.81 億元、年減幅約 8.6%。住展指出，北市去年房市推案火候不足， 但到了 2018 年，北市菁華區指標案豪宅將陸續釋出，尤以大安、信義兩個行政區案量最大，若豪宅案未再延後推出，預估量落在 1500 億到 2000 億元之間，上演大爆量戲碼。光是這二個行政區案量，就可能超越去年北市全年案量。

至於桃、竹地區與基隆市案量同步衰退，桃園 2017 年推案量為 1517.96 億、年減幅約 11.6%；新竹去年案量摔出千億元俱樂部，滑落至 920.08 億元、年減幅約 8.7%；基隆案量則大幅萎縮至 82.4 億、年減幅將近 7 成。

桃、竹地區由於明顯減量，建案削價競爭壓力減少，因此去年房價表現相對漂亮，但部份供給量大的行政區，如桃園、竹北等地，推案量依然龐大，價格就漲不起來。