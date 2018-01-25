〈房產〉去年全台房屋買賣移轉26.6萬棟 近4年首度止跌

根據內政部統計處 2017 年全年最新買賣移轉棟數資料顯示，去年買賣移轉棟數落在 26.6 萬棟，年增約 8%，是 2014 年以來首度止跌翻揚的一年，除買賣移轉棟數落底反彈外，另外像是繼承則持續創新高，贈與和拍賣也呈現緩增現象，去年的房市各項移轉都高於 2016 年。

房仲業如全國不動產董事長葉春智認為，買方市場持續，價動量就增，房價已修正到實價行情，且屋主、買方也撐得夠久，2018 年交易量有機會站上 30 萬棟。以這樣的移轉棟數推估，今年的全台房屋移轉棟數將較去年成長 12.78%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016 年的全台 24.5 萬棟房屋移轉量，是 1991 年以來的新低量，過去幾次超低量後，市場發現最恐慌的時機已過，買氣就逐步釋放回市場上，隨後可伴隨著交易量能反彈，2017 年也是在 2016 年波段新低量後，出現一波反彈走勢，在市場買氣逐步打開後，價格也從下跌趨勢逐漸轉為區間盤整。

至於其他房屋移轉方面，繼承的移轉登記持續創下新高，2017 年的移轉登記共有 5.3 萬棟，反應人口老化與高住宅自有率社會現象，趨勢呈現增加走勢，另外 2017 年贈與有 4.3 萬棟，較 2016 年反彈，由於房地合一與新版遺贈稅上路，贈與移轉近 2 年都跌破 5 萬棟，不過夫妻贈與節省土增稅效益仍在，2017 年贈與移轉棟數 4.3 萬棟，也較 2016 年增加 3%。

在拍賣登記 2017 年雖然年增 6%，不過由於目前屬於超低基期，即使年增 6% 但仍維持在 5000 棟以下的低量區，對市場並未有明顯影響。