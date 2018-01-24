興富發看好商辦市場，將在大台北及高雄市區開發辦公大樓

【財訊快報／李娟萍報導】興富發建設 (2542) 董事長鄭志隆今日在法說會中指出，興富發大舉獵地的原因，是因為房子賣的好，才會再買地，這是不爭的事實。鄭志隆說，在過往寬鬆貨幣環境，市場資金追著大房子跑，現在是轉而往小坪數修正，未來市場需求將以首購族為主。

鄭志隆表示，興富發會持續在出清存貨部分作努力，去年存貨出清 75 億元，尚有 280 億元餘屋，存貨出清多在豪宅部分，該公司目前自組了銷售團隊，開闢新的銷售通路，在全省自行銷售，對於餘屋部分不需太擔心。興富發餘屋去化目標是 70-100 億元。

鄭志隆說，該公司土地也買了很多，會持續觀察市場反應，並推出新的商品，未來也會在全省市中心持續購地，為興富發創造新的營收動能。

鄭志隆表示，2017 年營收呈現年衰退 46%，主要是因為新屋完工延宕，取得使用執照也延後，以致於營收衰退，預期獲利也會衰退。法人關切的配股政策，公司方面將以資本公積提請董事會，今年的配股不會太差。

興富發集團也看好商辦市場，未來將會朝向大台北地區及高雄市區開發辦公大樓，因空調、車位數及空間不足，舊辦公室會造成企業使用上的不理想，舊辦公室汰換需求浮現。

興富發毛利率以往高達 37%，主要是過往因大坪數市場銷售好，訴求有錢人的房子好賣，毛利率也會比好，現在從購地到完工入帳，至少須時四至五年，房市回歸二至三房的剛性需求，中小坪數房屋毛利率應是落在 25% 之間。

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