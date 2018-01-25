28字頭快見到了台幣早盤觸29.045、勁揚逾2角

在台股上漲及美元指數走弱下，新台幣兌美元今（25）日早盤持續升值，並一度觸 29.045 元、大升 2.57 角，逼近 29 元大關，看來市場預期的「28」字頭不是不可能見到。

美股道瓊工業指數收盤再創歷來新高，終場上漲 41.31 點或 0.2%，收在 26252.12 點。但受到航空與電腦晶片類股拖累，標準普爾 500 指數與那斯達克指數則都從高點下跌。台股今日開盤漲 2.20 點，加權股價指數以 11154.36 點開出，目前漲幅擴大至 80 餘點。

國際匯市部分，由於美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）談到美元跌勢有助於美國貿易，導致美元指數應聲下跌，摜破 90 大關，並觸及 3 年低點，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元一度來到 1062.39 韓元兌 1 美元，目前在 1064.25 韓元兌 1 美元，日圓來到 109 價位，目前在 109.4 日圓兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價也觸及 6.3724 元，較前一交易日中間價大升 192 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在美元走弱及台股走揚下，新台幣兌美元今日早盤以 29.2 元、升值 1.02 角開出，隨後出口商拋匯及外資匯入推升，新台幣更近逼 29 元大關，一度衝上 29.045 元、大升 2.57 角，目前在 29.09 元震盪。

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