日本上演手機支付争奪戰 支付寶面臨挑戰

日媒稱，圍繞智能手機支付的競争愈演愈烈。索尼正在向中國和韓國的智能手機廠商推廣無線通信技術“Felica”，訪日遊客最早可于2019年使用。以亞洲為重心，用戶很多的二維碼型支付也開始普及，在現金主義根深蒂固的日本或將拓展市場。

據《日本經濟新聞》網站1月18日報道，手機支付以中國為中心正在亞洲爆發式普及。另一方面，在日本雖然也在擴大，但比中國和東南亞等的普及速度要慢。但伴随着訪日遊客的增加，基礎設施的建設和整備將在今後迅速推進。

報道稱，據日本野村綜合研究所推測，日本的電子支付市場規模到2023年將達到114萬億日元，較2017年增長超過50%。索尼首先將打造來自中國等訪日遊客的利用環境，以推動Felica的普及。

由NTT DoCoMo、JR東日本等出資的索尼子公司FeliCa Networks已開始向智能手機廠商詢問是否應用該公司的技術。提議在手機上配備FeliCa無線通信芯片，力争在2019年上半年之前在中國大陸、韓國、台灣等訪日遊客較多的國家和地區銷售這樣的手機。索尼通過芯片的采用量可以得到授權收入。

據報道，索尼計劃與中韓的旅遊相關公司等合作，開展宣傳活動以提高“手機錢包”的知名度。索尼還將在支付服務領域與金融機構合作。讓遊客在去日本之前下載Felica的支付APP，到達日本之後就可以馬上使用。

據悉，2004年，日本通信商DoCoMo開始在手機上推出“手機錢包”功能。2016年被“iPhone 7”搭載，支持機型迅速增加。廉價智能手機也開始安裝這一功能，在日本流通的大部分手機現都已嵌入FeliCa芯片。

除了智能手機之外，FeliCa芯片還面向JR東日本的充值電車卡“Suica”等供貨，供貨量已累計超過11億個。

另一方面，在手機支付先行普及的中國，二維碼型的用戶占大多數。90%以上的中國遊客被認為使用手機支付。即使在日本，也不斷有企業開始支持中國的支付寶付款。

報道稱，日本永旺零售(AEON RETAIL)將從2018年春季開始在中國遊客較多的店鋪開始提供支付寶服務。此後將逐漸增加支持店鋪，争取達到300家店以上。支持支付寶的日本商家從電器店到百貨店，并在向藥妝店擴展之中。

日本政府提出了到2020年東京奧運會之前、在外國人到訪的主要商業和住宿設施以及景點實現100%結算終端的IC對應。美國亞馬遜將從2018年以後在日本提供門店購物手機支付的服務。

報道認為，在Felica先行普及的日本，索尼能否讓消費者和手機廠商了解在日本開展服務的便利性將成為課題。Felica是索尼開發的非接觸型IC芯片技術，隻需插入裝置即可讀取芯片信息。智能手機支付分為手機錢包等非接觸和掃描二維碼等結算方式。

文章來源：參考消息

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