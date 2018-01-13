〈觀察〉手機大廠爭搶中高階市場肥肉 消費者有福音

台灣去年智慧手機出現近 10 年來首度的衰退，預估下滑幅度約近 15%，今年恐將持續下滑，雖然幅度略小，但對手機廠來說仍是相當大的挑戰，值得關注的是，在中高階 1-1.5 萬元價格帶卻是呈現成長趨勢，這一塊成長的肥肉，則是各家品牌虎視耽耽的獵物，決戰關鍵除了品牌形象，如何有效行銷引目光更加重要，消費者可選擇的手機更多、更好，也是一項福音。

手機業者競爭，可以期待的是更高規格、品質的智慧手機，可以不用花大錢就享受到只比動輙 2-3 萬元旗艦機相類以規格，加上各項的促銷方案，手機業者愈加大行銷力道，消費者可以檢的便宜也更多一些，對小資族不無小補。

智慧手機市場原本呈現兩極化的發展，分布在旗艦機及中低階市場，但根據業者的統計發現，去年底在 1-1.5 萬元的價格帶與 1 萬元以下的價格帶出現交叉，中高階的價格帶呈現成長趨勢，從這個現象來看，今年在中高階約 1-1.8 萬元的價格帶將是各家業者爭搶的一塊大肥肉。

電信業者近年來因吃到飽資費無法有效拉高，開始調降手機的補貼，民眾算了一下，與其綁 1000 多元的資費去買旗旗手機，不如買單機，因此有部分民眾把資費調整到千元以下，這部分，拉升的就是中高階手機的市場，同時有民眾也願意加點錢，從中低階手機換成中高階手機。

今年預期台灣智慧手機銷量將再下滑 10% 以內，從今年 1 月的銷售冷清來看，農曆年前的購機潮還未啟動，但已有包括三星及 Sony Mobile 相繼發表中高階新機在台上市的消息，宏達電 (2498-TW) 也預計在下周發表中階手機，市場推測是市場推測應是 U11 Eyes。

從手機大廠發表的新機來看，有不少是把旗艦機的規格下放到中高階手機上，也就是說，民眾可以用更少的錢，有更多的選擇，買更高規格的手機，農曆年前，甚至是上半年新一代旗艦機還未上市前，市場競爭激烈下，各項促銷也可望更好，民眾可以好好的精挑細選一番。