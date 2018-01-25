【大慶證券】投顧盤前－美元弱勢  原物料接棒上攻



◆盤勢分析

昨日美股在科技股領跌下走弱，四大指數除道瓊外均下跌，其中以費半下跌 2.31% 跌幅最重。美股連日上揚，短線上漲多回檔並不意外，且公布的財報數據依舊優異，週三為止，公布財報的 S&P 500 企業中有 77% 獲利高於預期，基本面維持強勁，短線上美股只要 10 日均線不破，多頭創高格局不變。美國財政部長梅努欽表示，美元轉弱有利美國貿易，美元因而受到壓力，昨日下跌 0.96% 跌破 90 元整數關卡，推升原物料報價全面走揚，原油上漲 1.14% 突破每桶 65 美元關卡，鎳價亦上漲 5.64% 來到今年新高，短線原物料族群有望接棒上攻。

昨日台股在權值股領跌下，指數下跌 101 點收在 11152 點，成交量 1481 億。技術面看，先前指數高檔放量出現變盤線，昨日指數跌破 1/22 實體紅 K 低點，出現夜星訊號，極短線技術面有轉弱的訊號，所幸昨日量能萎縮，且多頭抵抗留下影線，因此訊號並不是太強。觀察此波走勢與 2017 年 12/27 如出一轍，指數連 8 紅後出現夜星訊號，但先前回測 10 日均線有撐後即續攻，因此這次即便回測，只要 10 日均線位置有守，在慣性未改下，研判強多格局不變，短線震盪後仍有機會再攻。

在盤面主流電子股領跌下，各類股走勢偏弱，盤面多為個股表現。智原打入聯電利基型特殊應用晶片和委託設計市場，毛利率可望守穩 50% 水平，股價逆勢攻上漲停。不過從昨日漲跌家數來看，上漲家數 401，下跌家數 393，顯示個股並未全面走跌，同時漲幅較大個股普遍位階不高，研判在指數震盪之際，先前漲多個股短線將進行新一波修正，而位階低，同時具備基本面的個股，將較受市場資金青睞，有機會逆勢走揚，相關族群可參考 3D 感測、IC 設計、5G、車電、電動車、LED、AI 等。傳產部分，塑化、鋼鐵等類股維持漲多修正格局，但在原物料報價維持高檔下，二線塑化股昨日普遍收紅，包括國喬、聯成、華夏… 等，美元指數技術面在 92.6 元以上形成 4 個月的頭部型態，在未站回頸線前，研判美元將持續向下破底，並支撐原物料報價維持高檔，相關類股如塑化、鋼鐵、食品、紡織等，待修正後，仍有機會重起攻勢。

