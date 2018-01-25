

◆盤勢分析

1. 周三美國股市在金融類股領軍，道瓊指數、那斯達克、標普 500 盤中再創歷史新高，但因高科技類股走弱，指數震盪走低漲幅收斂，費城半導體指數開低走低，四大指數漲幅介於 - 2.31~+0.16%。其中，高盛股價再創新高、台積電 ADR 下跌 2.07%、美光下跌 1.99%、特斯拉下跌 1.96%、APPLE 下跌 1.59%；商品方面，受到白宮放任美元自由浮動的言論，美元指數跌破 90 大關；WTI 油期上漲至 66 美元 / 每桶，漲幅 2.37%；黃金上漲超過 1%。

2. 雖然美股持續走揚，但因外資調降 iPhone X 的出貨量與 Apple 相關供應商的目標價，導致周三台股開低之後，在 2330 台積電與金融股等權值股走弱，指數快速下跌，盤中一度下殺 146 點。終場指數下跌 100.95 點，跌幅 0.9%，收在 11,152.16 點，跌破 5 日線，結束連八紅走勢，成交金額 1446 億元。OTC 指數收盤上漲 0.21%，表現相對強勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股呈現震盪走高，短天期均線與長期多頭架構未變。

(2) 量能：周三台股下跌量縮，量價配合得宜，並無失控跡象。

(3) 技術指標：9 日 KD 高檔死亡交叉，MACD 柱狀體零軸之上下滑，但周 KD 與 MACD 仍為多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 43.64 億元；外資 + 42.36 億元 (連續第八天買超)、投信 - 5.72 億元、自營 + 7.0 億元。

4. 電子類股

(1)AI、電競、虛擬貨幣：3035 智原受惠於物聯網相關晶片與 NRE 持續增長，毛利率快速攀升；2388 威盛打入 Switch 供應鏈，股價表現強勢。電競與虛擬貨幣推升營收與獲利展望，2376 技嘉、2377 微星、6150 撼訊、3515 華擎周三股價普遍上揚。

(2)DVD：印度光碟大廠 MBI 破產停工，光碟片元月起漲價，2439 錸德、2323 中環受外資買超，週三盤中股價逆勢走揚。

(3) 面板：中國持續投入 11 代產線，台灣面板大廠 2409 友達、3481 群創、6116 彩晶利空不跌，市場卡位下周法說行情。

(4) 觸控、藍寶石基板：外傳今年 LCD 版 iPhoneX 外掛觸控模組將由 3673TPK-KY、6456GIS-KY 分食，股價跌深反彈；此外，住友化學已退出 LED 用藍寶石基板事業，4944 兆遠、8121 越峰連續兩日量出走漲。

5. 非電子類股

(1) 鋼鐵：中國螺紋鋼、熱軋鋼鈑報價維持高檔，2014 中鴻、2017 官田鋼、2027 大成鋼股價轉強；2009 第一銅盤中拉升，1/24 晚間 LME 銅期上漲 3.8%，相關個股可留意。

(2) 航運：波羅地海指數連續多日下跌，周二在 1100 點附近止穩，2605 新興、2606 裕民股價走勢平穩；貨櫃 2603 長榮、2609 陽明上漲超過 1%。

6. 投資建議: 大盤短線陷入高檔震盪，市場偏多偏多但持股信心不足，市場資金快速在低基期個股輪動，目前中、長期主要仍以具有旺季效應與通膨相關的傳產主基調，搭配回檔修正過後的電子個股進行短線操作。

7. 重點訊息：

(1) 美國總統川普（Donald Trump）再度點燃貿易保護主義戰火，加上美國財長穆欽公開表示樂見匯率貶值，導致年初來陷入空頭壓力的美元指數周三跌勢加劇、並摜破 90 點重大心理關卡，美元對主要貨幣均改寫波段新低。向來與美元反向連動的油、金價格則連袂走堅，預期將進一步推升原物料報價，加重台灣電子相關出口產業匯損壓力。

(2) 神盾（6462）受惠大客戶三星年度旗艦機種 Galaxy S9 進入備貨期大舉拉貨，本月營收將強勁成長。市場預估，神盾本月營收有望跨過 6 億元大關，創新高，本季將淡季不淡，由於股價基期偏低，仍可偏低操作。

