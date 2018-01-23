川普WEF最後一天踩場 宣揚美國優先 看馬克宏如何接招

世界經濟論壇 (World Economic Forum) 今(23)日在瑞士達沃斯揭幕，各國領導人將一連 4 日在會上討論如何聯合力量改變世界。本屆主題為「在分化世界中創造共同未來」，討論內容包括捍衛《巴黎協定》和促進自由貿易等，明顯與美國總統川普高唱的保護主義和質疑氣候變化論相左。

川普將於論壇最後一天現身並發表演講，借機宣揚其理念，面對川普「踩場」，包括法國總統馬克宏在內等與會者將如何回應，備受關注。

香港《文匯報》綜合外電報導，川普 (Doanld Trump) 上台一年以來，被指經常製造分化和發表歧視言辭，儼如大會主題的反義。川普被安排在印度、法國和加拿大領導人之後發表演講，各界聚焦他屆時會否有所收斂，回應國際社會全球化聲音，還是繼續我行我素，甚至扭轉整個大會氣氛。外界普遍相信他將在會上藉機推廣「美國優先」為主軸的政策。

與會人士對川普到來意見不一，部分人認為是打開對話之門的一步，部分則批評他缺乏同情心和視野，不出席更好。「人權觀察」總監羅思 (Kenneth Roth) 估計，川普很可能會在會上吹噓美國經濟發展，但許多人將會質疑他是種族和性別歧視主義者，「除非他一改口風甚至為言論道歉，否則他很可能被冷待」。

畢馬威會計師事務所主席湯馬斯則樂見川普現身，認為對方明白美國參與全球事務對國家經濟的重要性。

另一焦點是被安排在明 (24) 日演說的馬克宏(Emmanuel Macron)，馬克宏是歐洲全球化領袖代表人物之一，與川普的保護主義相對立。馬克宏在論壇中有先聲奪人的優勢，其演說或能確保論壇不因川普失焦。馬克宏曾表示，將會在論壇道出他對明日世界的願景和國際視野。

馬克宏昨日率先在凡爾賽宮舉行「選擇法國」峰會，聚集近 140 名跨國企業領袖，宣傳法國的生意機會。

facebook(FB-US)在會上宣佈為公司在巴黎的人工智能中心增加投資 1000 萬歐元，豐田汽車 (7203-JP) 則表示計劃斥資 4 億歐元擴建當地車廠。白宮曾宣佈川普將與馬克宏在論壇期間會面，但最終被法國方面取消。

今年的會議預計將有超過 2500 人參加，川普現身世界經濟論壇 (WEF)，是 18 年來首位出席會議的美國總統。

