〈廣達旺年會〉梁次震：盼同仁可發揮狗的精神 天天都快樂 持續發明創新

筆電代工龍頭廣達 (2382-TW) 今 (24) 日舉行旺年會，副董事長梁次震致詞表示，盼今年同仁能在 2 項前提下，一起發揚過去創新發明精神，一是健康的身體，二是快樂的心靈，剛好農曆年後為狗年，期許大家能像狗的精神一樣，天天都快樂。

梁次震表示，時間過得很快，近 10 年來靠著大家手拉手一起走過來，去年業績不負眾望突破 1 兆元，30 多年來從 10 幾人的公司走到今天，靠的是各位同仁的努力與投入，他也在現場加碼獎金，15 萬元獎金較原先 10 位員工再增加 15 位，等於加碼 225 萬元。

梁次震說，2018 年對廣達來說也是挑戰，但公司有靈活的頭腦與不斷創新的能力，今年盼大家一起努力，一起發揮過去創新發明、往前走的精神，繼續去年的成績，更進一步突破。

不過，梁次震也強調，希望同仁能做到 2 項要求，第一是健康的身體，要有健康的身體才能把事情做好；第二是快樂的心靈，心靈快樂大家才會願意全力投入，公司才有機會成長，剛好年後為狗年，盼大家能像狗一樣天天快樂。

梁次震笑說，雖說拿狗來比喻似乎不太恰當，但要表達的是希望大家能每天都開心，有健康的身體與心靈，將事情做得更好，以進一步取得成功。

廣達今日在南港展覽館舉辦年度尾牙「2018 廣達旺年會」，席開 540 桌，最大獎為 30 萬元，其他大獎也有 20 萬元與 15 萬元，且人人有獎、安慰獎 5000 元，尾牙發出的獎金總額高達 4000 萬元。尾牙主持人為黃子佼與 LULU，表演藝人包括歌手家家、徐佳瑩、小宇，以及由蕭敬騰帶領的獅子合唱團。