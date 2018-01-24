〈元大期貨營運展望〉今年三大面向衝刺營運 香港獲利引擎啟動

元大期貨 (6023-TW) 去 (2017) 年獲利創歷史新高，展望 2018 年，元大期貨董事長林添富今 (24) 日表示，將透過金融創新、業務優化、跨境營運等三大面向全力衝刺營運動能，其中，以海外布局當前哨站，香港子公司獲利引擎將啟動。

金融創新部分，元大期貨 2017 年大規模推廣智能交易，帶動 API 用戶激增，並推出元大期貨智能生態鏈，提供最適化投資建議，獲得第 14 屆金彝獎金融創新獎肯定。為滿足各類型的程式交易人需求，元大期貨第一季將推出 SMART API，可串接各種程式語言，包含當前最熱門的 R 語言以及 python，可望帶動程式交易新風潮，並將申請多項金融專利，成為金融科技推廣的典範。

元大期貨為首家取得槓桿交易商執照之期貨商，自 2017 年 5 月以來接連推出外幣保證金、結構型商品、結構型商品等創新金融商品。

總經理周筱玲指出，槓桿交易商推出的商品打破一般人對於衍生性金融商品的艱澀、複雜的既定印象，不論是結構型商品還是股權選擇權，投資人只需要根據市場多空趨勢，即可交易相對應的商品，簡化投資流程與交易門檻，達到投資普及化的目的。

業務優化部分，林添富表示，為了提供更優質的金融服務，元大期貨連續兩年分別投入上億元資本支出，以優化資訊設備，將針對個人投資人、法人投資人以及海外投資人，分別打造頂級資訊平台，創造極致的交易體驗，開創期貨業下一個 5 年的新局面，引領金融新趨勢。



此外，因應期貨「全時交易」趨勢，數位工具無遠弗屆的傳散效益，為金融業業務推廣的最佳利器。今年元大期貨將啟動 iChannel 2.0 計畫，並推出全新官網，進一步串連 E 化、行動化、社群化，升級「虛實整合」的效益。

跨境營運部分，將以海外布局當前哨站，香港子公司獲利引擎啟動。林添富指出，元大期貨香港子公司自 2017 年 6 月宣布擴大營運，一年內便取得香港交易所結算以及交易會員、上海能源交易所 (INE) 二級代理會員資格，2018 年陸續將申請新加坡交易所、芝加哥交易所、歐洲交易所等各大國際交易所會員資格，以滿足投資人跨市場的投資組合需求。

周筱玲指出，目前香港子公司已申請新加坡交易所會員，主要是因為新加坡交易所的商品與中國、香港的連動性高，例如 A50、摩台、人民幣等可滿足當地投資人的交易需求。

此外，香港子公司已完成 INE 的各項測試與串接作業，並協助客戶完成 INE 的編碼，待 INE 今年推出原油期貨，投資人可立刻透過元大期貨 (香港) 進行交易。

周筱玲進一步補充，目前香港子公司以法人客戶為主，以鎖定潛在業務客群，今年客戶數可望翻倍，交易量以及保證金倍數成長，成為母公司重要獲利挹注來源。